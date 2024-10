Na filmskem festivalu v Londonu prikazali tudi tri restavrirane filme

The Adventures of Sherlock Holmes (Pustolovščine Sherlocka Holmesa)

"To so zadnji nemi filmi, povezani s Sherlockom, ki so bili restavrirani," je pojasnila vodja projekta Bryony Dixon iz BFI. "Preostali, ki so se ohranili, so že bili obdelani. Na te je občinstvo moralo potrpežljivo počakati," je povedala.

V 45 epizodah serije The Adventures of Sherlock Holmes (Pustolovščine Sherlocka Holmesa) in dveh celovečernih filmih iz let 1921–23, ki so nastali pod okriljem britanske produkcijske hiše Stoll Pictures, je nastopil Eille Norwood, ki velja za najljubšega Sherlocka avtorja zgodb o slavnem detektivu Arthurja Conana Doylea.

Doyleov Sherlock je bil že neštetokrat prenesen na velika platna in televizijske zaslone, v Guinnessovi knjigi rekordov je zabeležen kot največkrat upodobljeni literarni človeški lik v zgodovini filma in televizije. Med znanimi obrazi, ki so v zadnjem času zaigrali v vlogi priljubljenega detektiva, sta tudi Robert Downey mlajši in Benedict Cumberbatch.