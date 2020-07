Na filmskem festivalu v Sarajevu bo tekmovalo 49 filmov

Poleg kratkega filma slovenske režiserske, ki je nastal v koprodukciji z avstralskimi ustvarjalci in bo na festivalu doživel svetovno premiero, tekmovalni program obsega avtorje in stvaritve iz Albanije, Armenije, Avstrije, Azerbajdžana, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Cipra, Grčije, Gruzije, Madžarske, Kosova, Severne Makedonije, Malte, Moldavije, Črne gore, Romunije, Srbije in Turčije.

Kot poudarjajo organizatorji, sta varnost in zdravje gostov in zaposlenih prioriteta sarajevskega festivala, zato bo ta potekal v skladu z nasveti zdravstvenih strokovnjakov: "Z odgovornim ravnanjem in v skladu z jasno opredeljenimi smernicami lahko pokažemo, kako je mogoče graditi socialno kohezijo tudi tam, kjer smo dolžni vzdrževati fizično distanco."Nagrado častno srce Sarajeva bodo podelil mehiškemu režiserju, scenaristu in producentu Michelu Francu. Organizatorji festivala so ga označili za enega najpomembnejših neodvisnih filmskih ustvarjalcev. Poklonili se mu bodo tudi z retrospektivo v programu Posvečeno.