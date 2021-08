Na filmskem festivalu v Torontu nagrada Jessici Chastain

''Jessica Chastain je ustvarila močne in navdihujoče ženske vloge, od filmov, ki so bili prikazani na filmskem festivalu v Torontu, kot so Dolg, Zaklonišče, Marsovec, Škrlatni vrh in Velika igra, do prihajajočega filma The Eyes Of Tammy Faye. Je ena najbolj spoštovanih igralk svoje generacije," je povedala izvršna direktorica festivala Joana Vicente. Dodala je, da njena upodobitev Tammy Faye Bakker priča o igralkini izjemni filmski prezenci in talentu.