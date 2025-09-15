Svetli način
Na filmskem festivalu v Torontu slavila drama Hamnet v režiji Chloe Zhao

Toronto, 15. 09. 2025 18.47 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , E.K.
Ganljiva drama Hamnet v režiji Chloe Zhao je zmagovalka letošnjega 50. mednarodnega filmskega festivala v kanadskem Torontu. Priredba istoimenskega romana Maggie O'Farrell o družini Shakespeare je navdušila občinstvo kanadske metropole, ki tradicionalno namesto žirije izbere festivalske zmagovalce, in osvojila glavno nagrado.

Za Chloe Zhao je to že druga tovrstna nagrada na festivalu v Torontu, kjer je leta 2020 slavila z Deželo nomadov. Ta je kasneje prejela tudi tri oskarje, med drugim za najboljši film in režijo. Tokrat se je lotila drame, pri kateri je ostala zvesta svojemu slogu z natančnimi opazkami, podobami skoraj mitološke povezanosti z naravo in globokim sočustvovanjem z liki, ki so na robu svojih moči, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Chloe Zhao
Chloe Zhao FOTO: Profimedia

V središču filma Hamnet sta Agnes (Jessie Buckley) in William Shakespeare (Paul Mescal), ki se morata spoprijeti s prezgodnjo smrtjo svojega enajstletnega sina Hamneta. Zhao je uspelo preplesti žalost, ljubezen in zdravilno moč umetnosti v ganljiv film, ki deluje realistično in hkrati sanjsko. Intimne scene iz vsakdanjega življenja in zakona, pa tudi ločevanja in obupa se strnejo v finale, ki s svojo čustveno močjo odmeva na pretresljiv način, dodaja dpa.

Režiserka se je na zmago na festivalu odzvala z ganljivimi besedami. "Zame in mojo ekipo je nagrada občinstva še posebej pomembna, saj prav za vas ustvarjamo filme. Pripovedujemo zgodbe v upanju, da boste odprli svoja srca in svoje občutke delili z nami in med seboj. Zelo sem srečna," je povedala v videoposnetku.

Drugo mesto je na mednarodnem festivalu v Torontu v nedeljo zvečer po lokalnem času osvojil film Frankenstein režiserja Guillerma del Tora, v katerem sta v glavnih vlogah zaigrala Oscar Isaac in Jacob Elordi. Na tretje mesto se je uvrstil film v režiji Riana Johnsona Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

Izsek iz filma Hamnet.
Izsek iz filma Hamnet. FOTO: Profimedia

Za najboljši dokumentarni film so gledalci izbrali pretresljiv film Barryja Avricha The Road Between Us: The Ultimate Rescue, ki prikazuje zgodbo o reševanju izraelske družine med Hamasovim terorističnim napadom 7. oktobra 2023. Mednarodno nagrado občinstva je prejel film No Other Choice Park Chan-wooka. Južnokorejski režiser s črnim humorjem pripoveduje zgodbo o odpuščenem delavcu papirnice (Lee Byung Hun), ki se obupno trudi preživljati svojo družino in pri tem prekorači moralne meje.

Na desetdnevnem filmskem festivalu v Torontu se je za naklonjenost občinstva potegovalo več kot 290 filmov. Za razliko od festivalov, kot so Cannes, Berlin ali Benetke, v Torontu zmagovalcev ne izbere žirija, ampak občinstvo.

Hamnet Chloe Zhao
Stoječe ovacije in vzkliki za Stephena Colberta: 'Ali kdo zaposluje?'

