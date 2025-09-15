Na filmskem festivalu v Torontu slavila drama Hamnet v režiji Chloe Zhao

Za Chloe Zhao je to že druga tovrstna nagrada na festivalu v Torontu, kjer je leta 2020 slavila z Deželo nomadov . Ta je kasneje prejela tudi tri oskarje, med drugim za najboljši film in režijo. Tokrat se je lotila drame, pri kateri je ostala zvesta svojemu slogu z natančnimi opazkami, podobami skoraj mitološke povezanosti z naravo in globokim sočustvovanjem z liki, ki so na robu svojih moči, poroča nemška tiskovna agencija dpa .

V središču filma Hamnet sta Agnes (Jessie Buckley) in William Shakespeare (Paul Mescal), ki se morata spoprijeti s prezgodnjo smrtjo svojega enajstletnega sina Hamneta. Zhao je uspelo preplesti žalost, ljubezen in zdravilno moč umetnosti v ganljiv film, ki deluje realistično in hkrati sanjsko. Intimne scene iz vsakdanjega življenja in zakona, pa tudi ločevanja in obupa se strnejo v finale, ki s svojo čustveno močjo odmeva na pretresljiv način, dodaja dpa.

Režiserka se je na zmago na festivalu odzvala z ganljivimi besedami. "Zame in mojo ekipo je nagrada občinstva še posebej pomembna, saj prav za vas ustvarjamo filme. Pripovedujemo zgodbe v upanju, da boste odprli svoja srca in svoje občutke delili z nami in med seboj. Zelo sem srečna," je povedala v videoposnetku.

Drugo mesto je na mednarodnem festivalu v Torontu v nedeljo zvečer po lokalnem času osvojil film Frankenstein režiserja Guillerma del Tora, v katerem sta v glavnih vlogah zaigrala Oscar Isaac in Jacob Elordi. Na tretje mesto se je uvrstil film v režiji Riana Johnsona Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.