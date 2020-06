Na filmski tržnici v Cannesu kar trije slovenski filmi

Zaradi epidemije koronavirusa je festival v Cannesu letos zaživel v drugačnem formatu, prav tako pa njegova tržnica, ki bo od danes do petka potekala preko spleta. Slovenski filmski center (SFC) bo na virtualni tržnici predstavil tri slovenske celovečerne filme v režiji Vinka Möderndorferja, Gorana Vojnovića in Miroslava Mandića.

Projekcije filmov na canski tržnici so namenjene predvsem festivalskim selektorjem, ki naj bi filmom omogočili čim boljšo mednarodno festivalsko premiero, so zapisali na SFC. Že danes dopoldne bo virtualno na ogled novi celovečerni igrani film Zastojscenarista in režiserja Vinka Möderndorferja v produkciji Foruma Ljubljana. Vsebina filma temelji na srečanju dveh zakonskih parov z različnih polov družbene lestvice, ki na prvi pogled nimata ničesar skupnega. Nesreča in tragični dogodek ju v eni sami noči usodno združita in povežeta za vse življenje. Film je posnet v črno-beli tehniki z barvnimi vložki. Režiser je o svojem filmu povedal: "Živimo v času, ko je odsotnost empatije v medčloveških odnosih eden najbolj perečih problemov današnjega sveta. (...) Pomembno se mi zdi povedati zgodbo, v kateri polno zaživijo človeški odnosi in kjer se spet vzpostavi občutljivost za drugega kot pomembna vrednota današnje civilizacije." V torek bo predstavljen tretji celovečerni igrani film Nekoč so bili ljudje režiserja Gorana Vojnovića, ki je s Tommasom Santijem za delo napisal tudi scenarij. Film se ukvarja z migrantsko tematiko. Režiser pravi:''Film postaja iz dneva v dan bolj aktualen. Pa ne zato, ker bi bil danes v Evropi problem beguncev in migracij večji, kot je bil pred leti, temveč zato, ker smo mi iz dneva v dan vse manj človeški."Film nastaja pod okriljem produkcijske hiše Arsmedia.

icon-expand Vojnovićev celovečerec 'Nekoč so bili ljudje' bo predstavljen v torek. FOTO: Profimedia

V torek popoldne in v sredo pa bo potekala še predstavitev celovečernega igranega filma Sanremo scenarista in režiserja Miroslava Mandića. Bruno in Duša živita v domu starejših občanov. Občasno se srečujeta, skupaj preživljata čas, a vedno sproti pozabljata, da se poznata. In čeprav je tako, se vedno znova želita srečati, so povzeli na SFC."Pred leti, ko je bil stric še živ, sem ga pogosto hodil obiskovati v dom za upokojence, kjer je živel. S težavo se je spominjal aktualnih dogodkov, po drugi strani pa je živo pripovedoval o dogodkih in podrobnostih, ki so se zgodile pred tridesetimi ali petdesetimi leti. Drugo posteljo v njegovi sobi je zasedal starec v nenehnem stanju nezavesti. Ganila me je ranljivost teh ljudi, njihovi sporadični nasmehi in otroškost, s katero so dojemali stvari okoli sebe,"je o filmu v produkciji Filmostovja dejal režiser.