Na igrišču odločen in učinkovit, kakšen bo pri zapeljevanju?

Ob srbskem modelu Petru Rašiću bo v tej sezoni laskavi naziv sanjskega moškega ponosno nosil tudi Zagrebčan, rokometaš Karlo Godec , ki je enako dobro videti v elegantni obleki z vrtnico v roki in v rokometnem dresu z žogo. Samozavesten, simpatičen in vsestranski 26-letnik ima trdno miselnost profesionalnega športnika, hkrati pa je na lastni koži izkusil tudi velike in čustvene športne uspehe.

Šport je, kot poudarja sam, njegovo življenje, disciplina, treningi in predanost cilju pa njegova vsakdanjost. Vse se je začelo, se spominja, na začetku osnovne šole, skozi vso kariero pa mu je bila največja opora družina. "Začel sem igrati v prvem razredu. Vsi fantje v moji šoli so hodili na rokomet, zato sem šel tudi jaz. In pri tem sem ostal dvajset let," je povedal Karlo, ki igra na položaju levega krila.

Od šolskih začetkov do profesionalnega igranja je dokazal, da se vztrajnost, predanost, talent in trud še kako izplačajo. Svoje najljubše rokometne uspehe posebej povezuje s hrvaškim dresom, ki ga je nekoč nosil – prvi gol za člansko reprezentanco ter srebrno medaljo s svetovnega prvenstva z mladinsko reprezentanco. Čeprav ga privlačijo reflektorji velikih aren, navijaška publika in adrenalin, ki ga prinaša vsaka nova tekma, zasebno, pravi, pokaže tudi drugačno plat.

Zase pravi, da je sproščena in dostopna oseba, odprta za nove življenjske izzive. Trudi se živeti aktivno, uživa v družbi prijateljev, poletja najraje preživlja na morju in na čolnu, pozimi pa dodatni adrenalin išče na smučanju. Prav odprtost do življenja in prihodnosti ga je pred nekaj leti spodbudila k ustanovitvi lastne modne znamke, zdaj pa tudi k grški pustolovščini z imenom Sanjski moški Hrvaške.