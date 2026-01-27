Naslovnica
Film/TV

Na igrišču odločen in učinkovit, kakšen bo pri zapeljevanju?

Zagreb, 27. 01. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
E.M.
Karlo Godec, Sanjski moški Hrvaške

26-letni hrvaški rokometaš Karlo Godec svojo športno kariero, polno uspehov, sedaj dopolnjuje z iskanjem ljubezni v resničnostnem šovu Sanjski moški Hrvaške. Zase pravi, da je odprt, sproščen in pripravljen narediti prvi korak. In čeprav ga je šport naučil discipline, čustva in kemija ne poznajo taktike, še poudarja.

Nova sezona šova Sanjski moški Hrvaške je že na voljo na VOYO. 

Ob srbskem modelu Petru Rašiću bo v tej sezoni laskavi naziv sanjskega moškega ponosno nosil tudi Zagrebčan, rokometaš Karlo Godec, ki je enako dobro videti v elegantni obleki z vrtnico v roki in v rokometnem dresu z žogo. Samozavesten, simpatičen in vsestranski 26-letnik ima trdno miselnost profesionalnega športnika, hkrati pa je na lastni koži izkusil tudi velike in čustvene športne uspehe.

Karlo Godec, Sanjski moški Hrvaške
Karlo Godec, Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Šport je, kot poudarja sam, njegovo življenje, disciplina, treningi in predanost cilju pa njegova vsakdanjost. Vse se je začelo, se spominja, na začetku osnovne šole, skozi vso kariero pa mu je bila največja opora družina. "Začel sem igrati v prvem razredu. Vsi fantje v moji šoli so hodili na rokomet, zato sem šel tudi jaz. In pri tem sem ostal dvajset let," je povedal Karlo, ki igra na položaju levega krila.

Od šolskih začetkov do profesionalnega igranja je dokazal, da se vztrajnost, predanost, talent in trud še kako izplačajo. Svoje najljubše rokometne uspehe posebej povezuje s hrvaškim dresom, ki ga je nekoč nosil – prvi gol za člansko reprezentanco ter srebrno medaljo s svetovnega prvenstva z mladinsko reprezentanco. Čeprav ga privlačijo reflektorji velikih aren, navijaška publika in adrenalin, ki ga prinaša vsaka nova tekma, zasebno, pravi, pokaže tudi drugačno plat.

Zase pravi, da je sproščena in dostopna oseba, odprta za nove življenjske izzive. Trudi se živeti aktivno, uživa v družbi prijateljev, poletja najraje preživlja na morju in na čolnu, pozimi pa dodatni adrenalin išče na smučanju. Prav odprtost do življenja in prihodnosti ga je pred nekaj leti spodbudila k ustanovitvi lastne modne znamke, zdaj pa tudi k grški pustolovščini z imenom Sanjski moški Hrvaške.

Karlo Godec, Sanjski moški Hrvaške
Karlo Godec, Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

In čeprav pravijo, da je rokomet eden najgrobejših športov – kako nežen je Karlo zunaj igrišča? "Vedno sem pripravljen na ljubezen. Kdor ni, laže. Če iščeš, ne boš našel, če pa ne iščeš, se ti bo zgodilo takrat, ko se najmanj nadejaš in sploh ne pričakuješ. Definitivno naredim prvi korak, ko mi je nekdo všeč," priznava Karlo.

Njegova bodoča izbranka bi morala vedeti, kaj želi doseči v prihodnosti, biti pripravljena graditi družino in skupno življenje, med vsemi lastnostmi v odnosu pa mu je najpomembnejše zaupanje. "Pomembno je, da je ta oseba ob meni tako v dobrem kot v slabem, predvsem takrat, in da me podpira. Zame je najpomembneje, da sem lahko ob tebi jaz sam, brez pretvarjanja," poudarja.

Tako kot vsaka rokometna tekma prinaša negotovost in se rezultata pogosto ne da načrtovati, bo Karlo tudi v šovu med spoznavanjem deklet in številnimi zmenki poslušal svojo intuicijo, brez vnaprej določenega načrta igre. Kajti čeprav ga je šport naučil discipline, čustva in kemija ne poznajo taktike. "Sem človek trenutka. Nikoli nimam načrta, ker se mi z načrtom zdi dolgčas. Sem spontan."

