Na kmetijah vedno več iskric ljubezni, pa tudi ljubosumja

Nov dan na kmetijah bo prinesel nove delovne naloge. Milkove dame bodo sadile, Dragoljubove urejale dvorišče, Siniševe pa pleskale ograjo. Ivan bo svoje kandidatke popolnoma ignoriral in dan preživel v spanju, kar mu bodo pošteno zamerile. "Mislim, da je vse štiri malo minilo," bo vzdušje komentirala Vanja . Na Hrvojevi kmetiji se bodo nesoglasja med dekleti nadaljevala, v glavni vlogi pa bo znova Suzana . In medtem ko bo ona v vsem nasprotovala Marini , ji bo Dragana dejala: "Tudi ti skrivaš veliko skrivnost!"

Poleg ljubosumja se na kmetijah krešejo tudi iskrice ljubezni. Siniša bo tako voditeljici Aniti priznal, da se njegova čustva do ene kandidatke krepijo, Zvonko pa bo Smiljo zapeljal v svojem slogu. Najbolj zadovoljen bo na koncu dneva Dragoljub, ki bo doživel posebno presenečenje, ki se ga bo še dolgo spominjal. "Meni se je obrnilo," je presenečenje komentirala Ljiljana.

Kmetje so že začeli kazati zanimanje za nekatere kandidatke, nekatere pa se še trudijo pridobiti njihovo naklonjenost. Kmet Siniša je svojim dekletom skuhal jutranjo kavo, nato pa zbudil še Paulino, ki je spet malo dlje spala in prespala razdelitev delovnih nalog. "Nihče mi ne bo preprečil, da ne bi še malo spala," je dejala Paulina, medtem ko so ostali že pili kavico.

Kako so se razvila presenečenja in med kom so preskočile iskrice, pa nocoj ob 21.05 na POP TV.