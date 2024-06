Na Krafftu glavna nagrada iranski igralki Lili Fahradpour

Kot so sporočili organizatorji festivala, je žirija glavno nagrado letošnjega Kraffta prisodila iranski igralki Lili Fahradpour za vlogo Mahin v filmu Moja najljubša torta . Žirija, ki ji je predsedovala Nina Ivanišin Janežič , sestavljala pa sta jo še avstrijski igralec in psihoterapevt Erol Nowak ter turški igralec in predavatelj Sercan Gidisoglu , je v obrazložitvi zapisala, da igralka občinstvu ponudi briljantno in nepozabno uprizoritev, s katero z manj pove več: "Tako empatično in realistično uspe prikazati življenje z vsemi lepimi in tragičnimi trenutki ter vsemi hrepenenji in željami, da se sploh ne zdi, da gledamo film, temveč da smo v njem kot nemi opazovalci."

Nagrado zlato jabolko je prejela tudi italijanska igralka Paola Cortellesi, ki je odigrala glavno vlogo v lastnem režijskem prvencu Jutri je še en dan. Z vlogo ponosne ženske, ki se le na videz zdi ponižna, igralka s sarkazmom in gledališkimi oblikami vnaša humor v težke razmere in zatiranje družinskega položaja, je zapisala žirija.

Tretjo nagrado je dodelila mehiški igralki Fioni Palomo, ki je v meta-filmu Slab igralec upodobila žrtev posilstva. "Grozne dogodke, ki jih glavni lik prestaja, občinstvu predstavi s prepričljivo čistostjo, brez osebnega obsojanja," je poudarila žirija.

Ponovno je na Krafftu slavil tudi celoten igralski ansambel, in sicer za film Ognjemet ljubezni, ki po mnenju žirije občinstvo s harmonijo, povezanostjo in igralsko pristnostjo popelje na posebno popotovanje v Italijo osemdesetih let. Nagrado so v imenu ansambla osebno prevzeli igralca Gabrielle Pizzuro in Enrico Roccaforte ter kasting direktor Maurillio Mangano.

Že v petek so na festivalu podelili tudi študentski nagradi. Za najboljšo igro v študentskem filmu jo je prejela Diana Kolenc za vlogo Lize v filmu Razglašena, za najboljšo režijo igralca pa Kristian Bernard Irgl za film Alenka.

Letošnji festival je v kino privabil številne lokalne prebivalce, na posebne šolske projekcije pa tudi 1300 kranjskih otrok. "Filmi v letošnjem tekmovalnem programu so prepričali tako publiko kot žirijo," je izpostavila programska direktorica Kraffta Maja Sever. Pojasnila je, da jih je med desetimi celovečerci tekmovalnega programa, kar sedem v Kranju doživelo slovensko premiero. "To je za nas poseben dosežek, saj mesto po desetletjih zatišja spet postaja ena od destinacij za ljubitelje filma," je ocenila.

Krafft je edini filmski festival v regiji, ki ga organizirajo igralci. V enem tednu združuje celovečerne filme v tekmovalnem in spremljevalnem programu ter kratke in študentske igrane filme. "Po tem, ko je letošnji selektor Taner Rumeli opravil odlično delo, že razpravljamo o tem, kakšni filmi nas v Kranju čakajo prihodnje leto, ko praznujemo prvih pet let festivala. Program bo prvi obletnici primerno razgiban in bogat," je ob zaključku letošnjega festivala načrte za prihodnje leto razkril predsednik Kraffta Branko Završan.