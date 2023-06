Na Krafftu slavili obrazi naših serij

Gorenjska prestolnica gosti Kranjski igralski filmski festival - Krafft, ki prinaša izbor najboljših novih filmov, ki jih zaznamuje vrhunska igra. Nagrado za igralske dosežke sta prejela Tina Vrbnjak in Jure Henigman za vlogi Klavdije in Sama v VOYO seriji Gospod profesor, s sinhronizacijo risank pa si je priznanje prislužil igralec Jurij Zrnec.

Filmi v tekmovalnem programu so nagrajeni festivalski favoriti iz Evrope, Maroka in Irana. Vsi razen enega bodo v Sloveniji prikazani premierno. Glavni selektor letošnjega festivala, mednarodno priznani srbski igralec Miki Manojlović, ki je popoldne že vodil mojstrski tečaj, je na novinarski konferenci pred odprtjem festivala povedal, da ga je k sodelovanju pritegnila tema letošnjega festivala - komunikacija med igralcem in režiserjem.

icon-expand Glavni selektor letošnjega festivala, mednarodno priznani srbski igralec Miki Manojlović. FOTO: Bobo

Kakovost filmov - zelo širok predizbor filmov je naredil slovenski igralec in voditelj Toni Cahunek -, ki jih je dobil v pregled, ga je zelo presenetila. Nalogo je vzel zelo resno, pri čemer mu ni bilo enostavno izluščiti igre od filma kot celote. Dodal je, da je videl zelo veliko dobrih igralskih stvaritev, ter poudaril, da je festival Krafft edinstven ter da lahko postane izjemen evropski festival. V tekmovalnem programu so filmi Večno mladi v režiji Valerie Bruni Tedeschi, Modri kaftan v režiji Maryam Touzani, italijanski film Amanda v režiji Caroline Cavalli, film Leilini bratje, ki ga je režiral Saeed Roustayi, in film Kot še nikoli v režiji Emily Atef. Prav tako so v tekmovalnem programu film Električne sanje imam, ki ga je režirala Valentina Maurel, hrvaški film Varen kraj v režiji Juraja Lerotića, ki je osvojil nagrado za najboljši film na festivalu Liffe in Sarajevskem filmskem festivalu, film 99 lun v režiji Jana Gassmanna, poljski film Ženska na strehi, ki ga je režirala Anna Jadowska, ter hrvaški film Vrzi se ob tla v režiji Nine Violić.

Kranjski župan Matjaž Rakovec je na novinarski konferenci povedal, da so k ogledu filmov povabili 450 kranjskih šolarjev. Krafft bo po njegovih besedah v Kranj pripeljal tudi brezplačne strokovne dogodke za nadobudne kranjske igralke in igralce, tri brezplačne večere projekcij kratkih igranih in študentskih filmov na vrtu Stolpa Škrlovec ter brezplačen koncert hrvaškega glasbenika Mikija Solusa. Kot je še povedal kranjski župan, Kranj dobiva novi mestni kino, Mojkino v nekdanjem kinu Center. Sicer pa v Kranju veliko vlagajo v kulturo tako občina kot tudi zasebniki. Mestna občina Kranj kulturi vsako leto nameni dobrih 4,6 milijona evrov. Predsednik festivala Branko Završan pa je izrazil veselje, da jim je že tretje leto uspelo organizirati festival ter da se jim bodo tokrat na odprtju festivala pridružilo nekaj igralskih ikon, ki so pomembno zaznamovale slovensko in jugoslovansko kinematografijo - Manojlović, Boris Cavazza in Špela Rozin.

Festival letos prvič poteka v prostorih novega kina v središču mesta Mojkina Kranj, ki se nahaja na lokaciji nekdanjega kina Center in ki je vrata odprl skupaj s Krafftom. Festival je odprla predsednica republike Nataša Pirc Musar. V nagovoru je med drugim izrazila veselje nad brezplačnimi projekcijami za mlade, ki jim "s tem odpirajo vrata v svet filma, izgrajujejo njihovo splošno razgledanost in krepijo izobrazbo bodočih rodov filmskega občinstva". V nagovoru pred podelitvijo nagrad Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI) pa je predsednica republike poudarila, da si slovenski igralci zaslužijo festivale, kot je Krafft. DSI je označila kot primer enega najbolj aktivnih stanovskih društev, ki "skrbi za dvig kakovosti filmskega poklica, uvaja nova orodja in znanja, izboljšuje delovne pogoje snemanj ter skupaj z ostalimi združenji filmskih ustvarjalcev tudi dosega znatne izboljšave zakonske ureditve avdiovizualnega področja". Odprtja se je udeležila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko. Na slavnostnem odprtju Mojkina Kranj, festivala in podelitev nagrad DSI sta igralsko nagrado Ita Rina za življenjsko delo prejela Cavazza in Rozin. Bienalno nagrado častni lok je prejel plesalec, koreograf in pedagog Iztok Kovač.

