Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Film/TV

Na letošnjem 63. Viennalu tudi režijski prvenec Kristen Stewart

Dunaj, 09. 10. 2025 16.15 | Posodobljeno pred 14 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , E.K.
Komentarji
0

Na letošnjem mednarodnem filmskem festivalu Viennale, ki bo potekal od 16. do 28. oktobra, bodo v avstrijski prestolnici med drugim prikazali režijski prvenec Kristen Stewart Kronologija vode, v prah ovito Alpho francoske režiserke Julie Ducournau ter nemškega kandidata za oskarja In die Sonne schauen režiserke Masche Schilinski.

Na največjem avstrijskem filmskem festivalu, ki se bo posvetil tudi dogajanju na območju Gaze, sicer pričakujejo več zvezdniških filmskih ustvarjalcev. Med njimi so francoska igralka Juliette Binoche, ki bo na Dunaju predstavila svoj režijski prvenec In-I In Motion, ruski režiser Kiril Serebrenikov s filmom Izginotje Josefa Mengeleja in ameriški igralec Willem Dafoe, ki je zaigral v filmu argentinskega režiserja Gastona Solnickija The Souffleur, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Kristen Stewart
Kristen Stewart FOTO: Profimedia

Na Viennalu bodo prikazali tudi film Joachima Trierja Sentimentalna vrednost ter dva filma Richarda Linklaterja- Blue Moon in Nouvelle Vague. Dva filma, Draculo in Kontinental 25, bo predstavil z zlatim medvedom že nagrajeni romunski režiser Radu Jude. Na ogled bo tudi The Mastermind ameriške režiserke Kelly Reichardt.

Kot je razvidno iz spletne strani festivala, bodo na Dunaju prikazali tudi na letošnjem Sarajevskem filmskem festivalu nagrajeno slovensko manjšinsko koprodukcijo Veter govori mi v režiji Stefana Đorđevića.

Tradicionalno bo na Viennalu pozornost namenjena avstrijski filmski ustvarjalnosti, sicer pa se festival ne bo izognil aktualnemu konfliktu na območju Gaze.

Na festivalski program so tako med drugim uvrstili projekcijo dokumentarca The First 54 Years: An Abbreviated Manual for Military Occupation Avija Mograbija iz leta 2021, ki ji bo sledil pogovor med Mograbijem in Ruth Beckermann pod naslovom Izrael/Palestina. Konflikt na Bližnjem vzhodu bo obravnaval tudi dokumentarec With Hasan in Gaza Kamala Aljafarija, ki je prav tako našel mesto v festivalskem programu.

V sklopu retrospektiv se bo letošnji Viennale med drugim poklonil poljsko-francoskemu režiserju Jeanu Epsteinu, ki je umrl leta 1953.

Festival se bo končal s podelitvijo nagrad. Podelili bodo nagrado Mednarodnega združenja filmskih kritikov (Fipresci), filmsko nagrado mesta Dunaj, filmsko nagrado ErsteBank MehrWERT in nagrado občinstva.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Viennale Filmski festival filmi gaza Kristen Stewart
SORODNI ČLANKI

Oskarjevka Juliette Binoche bo na Viennalu predstavila režijski prvenec

Viennale bo odprl film Nemca Christiana Petzolda Miroirs No. 3

Zvezdnici delili fotografije z njune majhne poroke

Kristen Stewart in Dylan Meyer skrivaj dahnili usodni da

Zaročenka Kristen Stewart: Vse najboljše moji najljubši osebi

Na Dunaju se bo začel filmski festival Viennale

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306