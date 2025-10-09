Na letošnjem 63. Viennalu tudi režijski prvenec Kristen Stewart

Na največjem avstrijskem filmskem festivalu, ki se bo posvetil tudi dogajanju na območju Gaze, sicer pričakujejo več zvezdniških filmskih ustvarjalcev. Med njimi so francoska igralka Juliette Binoche , ki bo na Dunaju predstavila svoj režijski prvenec In-I In Motion , ruski režiser Kiril Serebrenikov s filmom Izginotje Josefa Mengeleja in ameriški igralec Willem Dafoe , ki je zaigral v filmu argentinskega režiserja Gastona Solnickija The Souffleur , je poročala avstrijska tiskovna agencija APA .

Na Viennalu bodo prikazali tudi film Joachima Trierja Sentimentalna vrednost ter dva filma Richarda Linklaterja- Blue Moon in Nouvelle Vague. Dva filma, Draculo in Kontinental 25, bo predstavil z zlatim medvedom že nagrajeni romunski režiser Radu Jude. Na ogled bo tudi The Mastermind ameriške režiserke Kelly Reichardt.

Kot je razvidno iz spletne strani festivala, bodo na Dunaju prikazali tudi na letošnjem Sarajevskem filmskem festivalu nagrajeno slovensko manjšinsko koprodukcijo Veter govori mi v režiji Stefana Đorđevića.

Tradicionalno bo na Viennalu pozornost namenjena avstrijski filmski ustvarjalnosti, sicer pa se festival ne bo izognil aktualnemu konfliktu na območju Gaze.

Na festivalski program so tako med drugim uvrstili projekcijo dokumentarca The First 54 Years: An Abbreviated Manual for Military Occupation Avija Mograbija iz leta 2021, ki ji bo sledil pogovor med Mograbijem in Ruth Beckermann pod naslovom Izrael/Palestina. Konflikt na Bližnjem vzhodu bo obravnaval tudi dokumentarec With Hasan in Gaza Kamala Aljafarija, ki je prav tako našel mesto v festivalskem programu.

V sklopu retrospektiv se bo letošnji Viennale med drugim poklonil poljsko-francoskemu režiserju Jeanu Epsteinu, ki je umrl leta 1953.

Festival se bo končal s podelitvijo nagrad. Podelili bodo nagrado Mednarodnega združenja filmskih kritikov (Fipresci), filmsko nagrado mesta Dunaj, filmsko nagrado ErsteBank MehrWERT in nagrado občinstva.