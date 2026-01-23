Naslovnica
Film/TV

Na letošnjem 76. Berlinalu tudi slovenski filmski ustvarjalci

23. 01. 2026

Avtor:
E.K.
17

Slovenija se tudi letos ponosno predstavlja na 76. filmskem festivalu Berlinale s tremi ustvarjalnimi deli. V programu Perspektive se za nagrado poteguje celovečerni film '17', medtem ko je v tekmovalni program kratkih filmov uvrščen 'Kozmonavti', slovenska vizualna umetnica Lena Kocutar pa predstavlja svojo videoinstalacijo v okviru Foruma Expanded.

Slovenija je letos ponovno zastopana v sklopu Perspektive, kjer je v tekmi za nagrado celovečerni severnomakedonsko-srbsko-slovenski igrani film 17 makedonske režiserke Kosare Mitić. Režiserka je o svojem filmu povedala: "Že od samega začetka sem vedela, da to ni zgodba, ki bi jo lahko 'posvojila'. Resnični dogodek, na katerem temelji film 17, ima pomen, ki presega kinematografijo, zato je bila moja prva odgovornost etična, ne umetniška. Nisem želela rekonstruirati dogodkov ali soditi, temveč ustvariti prostor za poslušanje. Distanco sem izbrala kot obliko spoštovanja. Fikcija mi je omogočila zaščito vpletenih in preprečila zreduciranje kompleksne resničnosti na eno samo pripoved, s čimer sem pozornost od tega, kar se je zgodilo, preusmerila na molk in mehanizme, zaradi katerih so nekatere zgodbe slabo slišane. Na formalni ravni sem se zavestno upirala senzacionalizmu ter raje delala z odsotnostjo in zadržanostjo. Tisto, kar ostaja nevidno ali neizrečeno, odraža načine, kako je nasilje pogosto normalizirano ali prezrto. Film ne ponuja odgovorov – od gledalcev zahteva, da prevzamejo odgovornost za molk, ki ne izgine."

Izsek iz filma 17
Izsek iz filma 17
FOTO: Black Cat Production

Slovenska manjšinska koprodukcija 17 pripoveduje o sedemnajstletni Sari, ki ima na šolskem izletu skrivnost. Ko izlet uide izpod nadzora in Sara postane priča spolnemu napadu na sošolko, se med dekletoma splete globoka vez, ki ju bo zaznamovala za vse življenje. Scenarij sta napisala režiserka in Ognjen Sviličić. V filmu igrajo Eva Kostić, Martina Danilovska, Eva Stojčevska, Petar Manić in drugi.

V tekmovalni program kratkih filmov letošnjega 76. filmskega festivala Berlinale se je uvrstil tudi kratki animirani film Kozmonavti režiserja Lea Černica. Oba filma bosta na festivalu imela svetovno premiero.

Letošnji program Perspektive obsega enajst svetovnih premier, eno mednarodno in eno evropsko premiero, ki skupaj predstavljajo filme iz 22 držav. Šest filmov so režirale ali sorežirale ženske. "Navdihujoče je bilo opazovati, kako so naši gledalci in strokovni gostje v letu 2025 sprejeli novi tekmovalni program Perspektive. Številni filmi in filmski ustvarjalci iz tega programa so v enem samem letu dosegli prebojno mednarodno priznanje. Tudi v letu 2026 boste v programu našli osupljive talente ter filme, polne srca in dih jemajoče ustvarjalnosti. Festivali imajo ključno vlogo pri odkrivanju naslednje generacije velikih ustvarjalcev in ob ogledu debitantskih filmov v tem programu smo navdušeni nad prihodnostjo," je dejala direktorica festivala Tricia Tuttle.

Sonce ki je padlo v vodo
Sonce ki je padlo v vodo
FOTO: Lena Kocutar

V program Forum Expanded, ki ponuja odprto platformo za raznolike filmske formate in prakse, ki segajo na področja vizualne umetnosti, gledališča, performansa, glasbe in medijev, pa se je uvrstila slovenska vizualna umetnica Lena Kocutar s svojo dvokanalno videoinstalacijo z naslovom Sonce, ki je padlo v vodo. Le-ta dokumentarno pripoved prepleta s fikcijo. Delo, ki bo na festivalu imelo svetovno premiero, spremlja človeško prisotnost na stičišču intimnega, mehanskega in političnega. Izhodišče instalacije je zgodba o izgradnji hidroelektrarne, ki jo pripoveduje otrok.

Razlagalnik

Berlinale, uradno imenovan Mednarodni filmski festival v Berlinu, je eden najpomembnejših in najprestižnejših filmskih festivalov na svetu. Ustanovljen je bil leta 1951 in vsako leto poteka v Berlinu, Nemčija. Festival je znan po svojem obsežnem programu, ki vključuje tako uveljavljene kot nove filmske ustvarjalce iz vsega sveta, ter po svoji osredotočenosti na umetniško in družbeno relevantno kinematografijo. Berlinale je tudi pomembna platforma za filmsko industrijo, ki omogoča srečanja, izmenjavo idej in sklepanje poslov med filmskimi profesionalci.

Program Perspektive na Berlinalu je namenjen odkrivanju novih talentov in ponujanju platforme za debitantske in druge obetavne celovečerne filme. Cilj programa je predstaviti sveže glasove v kinematografiji in ponuditi vpogled v sodobne filmske trende ter teme, ki jih obravnavajo mladi ustvarjalci. Filmi v tem programu pogosto izstopajo zaradi svoje inovativnosti, poguma pri obravnavanju kompleksnih tem in edinstvenega umetniškega izraza. Uspeh filmov iz programa Perspektive pogosto vodi do nadaljnjih mednarodnih priznanj in distribucije.

Forum Expanded je del Berlinala, ki se osredotoča na eksperimentalne in umetniško usmerjene filmske oblike ter vizualne umetnosti. Ta program presega tradicionalne okvire filma in vključuje instalacije, performanse, video umetnost ter druge oblike, ki raziskujeta meje filmskega jezika in njegovo povezavo z drugimi umetniškimi disciplinami. Forum Expanded je prostor za razpravo o sodobnih družbenih, političnih in kulturnih vprašanjih skozi inovativne umetniške prakse, ki pogosto izzivajo gledalčevo percepcijo in razmišljanje.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
