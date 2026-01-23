Na letošnjem 76. Berlinalu tudi slovenski filmski ustvarjalci

Slovenija je letos ponovno zastopana v sklopu Perspektive, kjer je v tekmi za nagrado celovečerni severnomakedonsko-srbsko-slovenski igrani film 17 makedonske režiserke Kosare Mitić . Režiserka je o svojem filmu povedala: "Že od samega začetka sem vedela, da to ni zgodba, ki bi jo lahko 'posvojila'. Resnični dogodek, na katerem temelji film 17, ima pomen, ki presega kinematografijo, zato je bila moja prva odgovornost etična, ne umetniška. Nisem želela rekonstruirati dogodkov ali soditi, temveč ustvariti prostor za poslušanje. Distanco sem izbrala kot obliko spoštovanja. Fikcija mi je omogočila zaščito vpletenih in preprečila zreduciranje kompleksne resničnosti na eno samo pripoved, s čimer sem pozornost od tega, kar se je zgodilo, preusmerila na molk in mehanizme, zaradi katerih so nekatere zgodbe slabo slišane. Na formalni ravni sem se zavestno upirala senzacionalizmu ter raje delala z odsotnostjo in zadržanostjo. Tisto, kar ostaja nevidno ali neizrečeno, odraža načine, kako je nasilje pogosto normalizirano ali prezrto. Film ne ponuja odgovorov – od gledalcev zahteva, da prevzamejo odgovornost za molk, ki ne izgine."

Slovenska manjšinska koprodukcija 17 pripoveduje o sedemnajstletni Sari, ki ima na šolskem izletu skrivnost. Ko izlet uide izpod nadzora in Sara postane priča spolnemu napadu na sošolko, se med dekletoma splete globoka vez, ki ju bo zaznamovala za vse življenje. Scenarij sta napisala režiserka in Ognjen Sviličić. V filmu igrajo Eva Kostić, Martina Danilovska, Eva Stojčevska, Petar Manić in drugi.

V tekmovalni program kratkih filmov letošnjega 76. filmskega festivala Berlinale se je uvrstil tudi kratki animirani film Kozmonavti režiserja Lea Černica. Oba filma bosta na festivalu imela svetovno premiero.

Letošnji program Perspektive obsega enajst svetovnih premier, eno mednarodno in eno evropsko premiero, ki skupaj predstavljajo filme iz 22 držav. Šest filmov so režirale ali sorežirale ženske. "Navdihujoče je bilo opazovati, kako so naši gledalci in strokovni gostje v letu 2025 sprejeli novi tekmovalni program Perspektive. Številni filmi in filmski ustvarjalci iz tega programa so v enem samem letu dosegli prebojno mednarodno priznanje. Tudi v letu 2026 boste v programu našli osupljive talente ter filme, polne srca in dih jemajoče ustvarjalnosti. Festivali imajo ključno vlogo pri odkrivanju naslednje generacije velikih ustvarjalcev in ob ogledu debitantskih filmov v tem programu smo navdušeni nad prihodnostjo," je dejala direktorica festivala Tricia Tuttle.