Na letošnjem Berlinalu pet filmov s slovenskimi ustvarjalci

Igrani prvenec scenaristke in režiserke Urške Djukić Kaj ti je deklica (Little Trouble Girls) bo v Berlinu 14. februarja doživel svetovno premiero. Režiserka se je ob novici zahvalila vsej ekipi, "še posebej sodelavcem, ki so z dušo in telesom verjeli v ta projekt in so me nesebično podpirali ter skupaj z mano ustvarjali ta film" ter izrazila željo, da bi "film dosegel čim več ljudi in da bodo ob njem začutili globljo lepoto in moč filmske umetnosti".

Scenarij za film sta napisali režiserka in Maria Bohr . V filmu nastopajo Jara Sofija Ostan , Mina Švajger , Saša Tabaković , Nataša Burger , Staša Popović , Mateja Strle , Saša Pavček in drugi. Pri filmu so sodelovali še direktor fotografije Lev Predan Kowarski , montažer Vlado Gojun , scenograf Vasja Kokelj , kostumografka Gilda Venturini , oblikovalka maske Eva Uršič in oblikovalec zvoka Julij Zornik . Producenta filma sta Jožko Rutar in Miha Černec iz produkcijske hiše Spok Films. Film je nastal s finančno podporo SFC, evropskega filmskega sklada Eurimages, RTV Slovenija, studia Viba film in vrste tujih podpornikov.

Protagonistka filma je 16-letna Lucija, ki začne peti v dekliškem pevskem zboru. Tam se spoprijatelji s spogledljivo tretješolko Ano-Marijo. Ko zbor odpotuje na podeželski samostan za vikend pevskih vaj, Lucijino zanimanje za temnookega restavratorja postavi na preizkušnjo njeno prijateljstvo z Ano-Marijo in drugimi dekleti. Medtem ko se znajde v neznanem okolju, kjer raziskuje svojo prebujajočo se spolnost, Lucija začne dvomiti o svojih prepričanjih in vrednotah, kar zmoti harmonijo v zboru, so vsebino filma povzeli pri Slovenskem filmske centru (SFC).

Celovečerni lutkovni animirani film Zgodbe iz čarobnega vrta (Tales from the Magic Garden) je prvi celovečerni animirani film za otroke s slovenskim producentom in režiserjem. Film, ki temelji na prvinah magičnega realizma, je bil izbran v tekmovalni program Generation Kplus. Film je nastal po literarni predlogi češkega avtorja Arnošta Goldflama in raziskuje moč pripovedovanja skozi štiri edinstvene pripovedi, ki prepletajo domišljijo, humor in občutljivo raziskovanje izgube, ter otrokom in odraslim pomagajo pri soočanju z izgubo.

Film je nastal v produkciji štirih hiš: Maurfilm (Češka), Artichoke (Slovaška), ZVVIKS (Slovenija) in Vivement Lundi! (Francija) ter pod taktirko štirih režiserjev: Davida Sukupa, Patrika Pašša, Leona Vidmarja in Jean-Clauda Rozeca. Scenarij so napisali Jerneja Kaja Balog, Maja Križnik, Blandine Jet, Patrik Pašš, Marek Kral in Petr Krajiček. Film bo svetovno premiero doživel 16. februarja.

Na Berlinalu se bo predstavilo tudi več manjšinskih koprodukcij. V uradnem tekmovalnem programu Generetion 14 plus bo prikazana čustvena drama Zajčji nasip hrvaške režiserke Čejen Černić Čanak. Film je hrvaško-litvansko-slovenska koprodukcija in govori o prepovedani ljubezni, v kateri v glavnih vlogah nastopata Lav Novosel in Andrija Žunac. Direktor fotografije je Marko Brdar, oblikovalec zvoka Julij Zornik. Poleg glavnega producenta hrvaške Kinorame je film nasip nastal v koprodukciji producentskih hiš Tremora iz Litve in produkcijske hiše Perfo iz Slovenije.