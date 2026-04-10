Na letošnjem festivalu v Cannesu v tekmi za zlato palmo 21 filmov

Med favoriti za zlato palmo so po pisanju francoske tiskovne agencije AFP Japonec Hirokazu Koreeda s filmom Sheep in the Box , romunski režiser Cristian Mungiu s filmom Fjord in ruski režiser Andrej Zvjagincev s filmom Minotaur . Španski režiser Pedro Almodovar je v glavnem tekmovalnem programu s filmom Amarga Navidad z angleškim naslovom Bitter Christmas , iranski režiser Asghar Farhadi pa v Cannes prihaja s filmom Histoires Parallelles z angleškim naslovom Parallel Stories .

O filmih letošnjega festivala je Thierry Fremaux povedal, da bodo številni zahodni filmi predstavljali obliko bega pred mračno realnostjo aktualnih dogodkov, s poudarkom na "nežnosti, pesmih in naravi", medtem ko drugi "v sedanjost prinašajo zgodovino".

Skupaj je bilo na letošnji festival prijavljenih približno 2500 filmov, kar po Fremauxovih besedah priča o vitalnosti filmske industrije, ki se sicer sooča s prehajanjem gledalcev na platforme za spletno predvajanje.

Ameriške zvezde bodo na 79. izdaji filmskega festivala v Cannesu manj opazne kot v zadnjih letih, bodo pa na polnočni projekciji prikazali film Full Phil francoskega režiserja Quentina Dupieuxa, v katerem sta zaigrala Woody Harrelson in Kristen Stewart.