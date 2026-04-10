Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Na letošnjem festivalu v Cannesu v tekmi za zlato palmo 21 filmov

Cannes, 10. 04. 2026 09.10 pred 18 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Festival Cannes

Na letošnjem filmskem festivalu v francoskem Cannesu se bo za zlato palmo za najboljši film v glavnem tekmovalnem programu potegovalo 21 filmov, so danes razkrili organizatorji. Med režiserji so po besedah direktorja festivala Thierryja Fremauxa tako zmagovalci preteklih izdaj kot novinci. 79. festival v Cannesu bo potekal od 12. do 23. maja.

Med favoriti za zlato palmo so po pisanju francoske tiskovne agencije AFP Japonec Hirokazu Koreeda s filmom Sheep in the Box, romunski režiser Cristian Mungiu s filmom Fjord in ruski režiser Andrej Zvjagincev s filmom Minotaur. Španski režiser Pedro Almodovar je v glavnem tekmovalnem programu s filmom Amarga Navidad z angleškim naslovom Bitter Christmas, iranski režiser Asghar Farhadi pa v Cannes prihaja s filmom Histoires Parallelles z angleškim naslovom Parallel Stories.

Zlata palma
FOTO: Reuters

O filmih letošnjega festivala je Thierry Fremaux povedal, da bodo številni zahodni filmi predstavljali obliko bega pred mračno realnostjo aktualnih dogodkov, s poudarkom na "nežnosti, pesmih in naravi", medtem ko drugi "v sedanjost prinašajo zgodovino".

Skupaj je bilo na letošnji festival prijavljenih približno 2500 filmov, kar po Fremauxovih besedah priča o vitalnosti filmske industrije, ki se sicer sooča s prehajanjem gledalcev na platforme za spletno predvajanje.

Ameriške zvezde bodo na 79. izdaji filmskega festivala v Cannesu manj opazne kot v zadnjih letih, bodo pa na polnočni projekciji prikazali film Full Phil francoskega režiserja Quentina Dupieuxa, v katerem sta zaigrala Woody Harrelson in Kristen Stewart.

Kot je povedal Fremaux, bodo ZDA sicer zastopane, hollywoodski studii pa nekoliko manj ter spomnil na svetovni premieri filmov Top Gun: Maverick in zadnjega dela serije Misija: nemogoče na prejšnjih izdajah festivala.

Na festivalu bo svetovno premiero doživel film Propeller One-Way Night Coach, ki ga je režiral ameriški filmski igralec John Travolta, ameriški režiser Steven Soderbergh pa bo predstavil dokumentarni film o Johnu Lennonu z naslovom The Last Interview, še piše AFP.

Cannes filmski festival filmi zlata palma režiserji
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Njo ljubi sin Branka Đurića
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669