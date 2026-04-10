Na letošnjem festivalu v Cannesu v tekmi za zlato palmo 21 filmov

Med favoriti za zlato palmo so po pisanju francoske tiskovne agencije AFP Japonec Hirokazu Koreeda s filmom Sheep in the Box, romunski režiser Cristian Mungiu s filmom Fjord in ruski režiser Andrej Zvjagincev s filmom Minotaur. Španski režiser Pedro Almodovar je v glavnem tekmovalnem programu s filmom Amarga Navidad z angleškim naslovom Bitter Christmas, iranski režiser Asghar Farhadi pa v Cannes prihaja s filmom Histoires Parallelles z angleškim naslovom Parallel Stories.
O filmih letošnjega festivala je Thierry Fremaux povedal, da bodo številni zahodni filmi predstavljali obliko bega pred mračno realnostjo aktualnih dogodkov, s poudarkom na "nežnosti, pesmih in naravi", medtem ko drugi "v sedanjost prinašajo zgodovino".
Skupaj je bilo na letošnji festival prijavljenih približno 2500 filmov, kar po Fremauxovih besedah priča o vitalnosti filmske industrije, ki se sicer sooča s prehajanjem gledalcev na platforme za spletno predvajanje.
Ameriške zvezde bodo na 79. izdaji filmskega festivala v Cannesu manj opazne kot v zadnjih letih, bodo pa na polnočni projekciji prikazali film Full Phil francoskega režiserja Quentina Dupieuxa, v katerem sta zaigrala Woody Harrelson in Kristen Stewart.
Kot je povedal Fremaux, bodo ZDA sicer zastopane, hollywoodski studii pa nekoliko manj ter spomnil na svetovni premieri filmov Top Gun: Maverick in zadnjega dela serije Misija: nemogoče na prejšnjih izdajah festivala.
Na festivalu bo svetovno premiero doživel film Propeller One-Way Night Coach, ki ga je režiral ameriški filmski igralec John Travolta, ameriški režiser Steven Soderbergh pa bo predstavil dokumentarni film o Johnu Lennonu z naslovom The Last Interview, še piše AFP.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.