Na letošnjem festivalu v Pulju več slovenskih filmov

Letošnji festival bo odprla premiera drame Mare režiserke Andree Štake iz programa manjšinskih koprodukcij. V to kategorijo je uvrščenih še deset filmov, ki so prav tako kandidati za festivalske nagrade. Med njimi so tudi slovensko-hrvaško-italijanska drama Ne pozabi dihati Martina Turka, slovensko-severnomakedonsko-hrvaška koprodukcija Vsi proti vsemAndreja Košaka, slovensko-hrvaška drama Korporacija Mateja Nahtigala in slovensko-hrvaško-severnomakedonsko-srbska produkcija Jaz sem Frenk v režiji Metoda Pevca, so danes sporočili organizatorji festivala.