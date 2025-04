Na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu v tekmi za zlato palmo 19 filmov

Med 19 filmi v tekmovalnem programu se bo Wes Anderson potegoval za zlato palmo s komičnim vohunskim trilerjem The Phoenician Scheme. V tekmovalnem programu sta med drugim tudi vestern Eddington ameriškega režiserja Arija Asterja ter drami Alpha francoske režiserke Ducournau in Renoir japonske režiserke Hayakawa Chie.

Dokumentarec Un simple accident iranskega režiserja Džafarja Panahija se prav tako poteguje za zlato palmo, kot to velja tudi za Linklaterja in njegovo komedijo Nouvelle Vague. V tekmi so tudi ukrajinski režiser Sergej Loznica z zgodovinsko dramo Two Prosecutors, drami Eagles of the Republic Tarika Saleha in Sound of falling Masche Schilinski ter komična drama Sentimental Value norveškega režiserja Joachima Trierja. V tekmovalnem programu je med drugim tudi film Jeunes Meres belgijskega bratskega para Jean-Pierra in Luca Dardennea.