Ljubljana ljubitelje filma navdušuje na že 30. Ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu. Za zrelo obletnico pa je festival Liffe dobil tudi odmevnega gosta. Abel Ferrara je kultni ameriški filmar, ki mu nekateri občudovalci pravijo poet New Yorka. Tudi v Ljubljani je dokazal, da s svojo brezkompromisnostjo in neposrednostjo hkrati navdušuje in spravlja v nelagodje.