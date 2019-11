Na Liffu vsi trije nominirani filmi za nagrado lux

Na 30. Ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu si je mogoče ogledati vse tri za evropsko nagrado lux nominirane filme: Nerešeni primer Hammarskjöld. Bog obstaja, ime ji je Petrunija in Kraljestvo. Vsi omenjeni fili so prevedeni v 24 uradnih evropskih jezikov in jih bodo v 50 evropskih mestih prikazovali vse do februarja 2020. Nagrado bodo podelili konec novembra.

Tri filme, ki so bili uvrščeni v finale izbora za nagrado lux, so konec julija sporočili na novinarski konferenci v Rimu. Projekcije za nagrado nominiranih filmov v sklopu Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (Liffe) potekajo vrsto let. Kot omenjeno, je med trojico finalistov tudi Nerešeni primer Hammarskjöld danskega režiserja Madsa Brüggerja, ki predstavlja zgodbo švedskega ekonomista, pravnika, diplomata, politika, in v tistem obdobju generalnega sekretarja Združenih narodov Daga Hammarskjölda, ki je leta 1961 umrl v sumljivi letalski nesreči ravno v času pogajanj za razrešitev konflikta v Katangi, za katerim so bili veliki ekonomski interesi.

Ker je Hammarskjöld v nasprotju z željami evropskih rudarskih podjetij in drugih vplivnih organizacij zagovarjal neodvisnost Konga, se je pojavil utemeljen sum, da je šlo za atentat. Petdeset let po dogodku, ki še vedno ni dočakal sodnega epiloga, danski novinar in filmar razkriva zamolčane podrobnosti in preigrava različne scenarije zarot, da bi se približal resnici. Film je med drugim prejel nagrado za najboljši mednarodni dokumentarec na letošnjem festivalu Sundance.

Eden od treh filmov je Bog obstaja, ime ji je Petrunija , ki je nastal v koprodukciji. FOTO: Liffe

Makedonsko-slovensko-belgijsko-francosko-hrvaška koprodukcija Bog obstaja, ime ji je Petrunija v režiji Teone Strugar Mitevske, je zgodba o dvaintridesetletnem dekletu brez prave prihodnosti, ki se pogumno upre tradiciji ter neprizanesljivo razgali mačizem in seksizem sodobne makedonske družbe. Ko nekega dne na poti domov spontano ujame križ, ki ga pravoslavni duhovnik ob cerkvenem prazniku po starem običaju simbolično vrže v ledeno mrzlo reko, pa čez noč postane osovražena. Ženska namreč sploh ne bi smela sodelovati pri tem obrednem tekmovanju. Njeno dejanje sproži resen pravno-formalni cerkveni spor, ki pritegne medijsko pozornost in razplamti strasti množic. Film je prav tako prejel več nagrad, med njimi nagrado ekumenske žirije in nagrado žirije zveze nemških kinematografov na Berlinalu. Slovenski koproducent filma je Vertigo.

Tretji za nagrado nominirani film je špansko-francoska koprodukcija Kraljestvo režiserja Rodriga Sorogoyena, ki bo na Liffu prikazan 22. novembra. Adrenalinski triler se ukvarja s korupcijo v politiki in pred gledalca postavlja vprašanje, kako daleč je nekdo sposoben iti, da bi prišel do moči? V ospredju je zgodba o padcu uspešnega politika. Pripravite se na grenke argumente, napeta preganjanja z avtomobili in trki z raziskovalnimi novinarji, o filmu piše na spletni strani Evropskega parlamenta. Kraljestvo si je prav tako prislužilo veliko, predvsem španskih, filmskih nagrad (goya 2019: najboljša moška vloga, najboljša stranska moška vloga, najboljša režija, najboljši izvirni scenarij).

Lani je nagrado dobil islandski film Bojevnica režiserja Benedikta Erlingssona. FOTO: Liffe

Namen filmske nagrade lux je povečati prepoznavnost evropskih filmov, omogočiti ogled evropskemu občinstvu in spodbuditi razpravo o temah, ki jih filmi obravnavajo. Trije filmi, ki so uvrščeni v finale za nagrado, so bili prevedeni v 24 uradnih evropskih jezikov in jih bodo v 50 evropskih mestih prikazovali vse do februarja 2020. Evropski parlament bo dobitnika nagrade naznanil že 27. novembra v Strasbourgu, svojega favorita pa bo ob koncu predvajanj filmov po Evropi izglasovalo tudi občinstvo. Lani je nagrado lux prejel film Bojevnica islandskega režiserja Benedikta Erlingssona, sicer tudi veliki nagrajenec lanskega, 29. Liffa.