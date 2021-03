Na Festivalu Ljubljana tudi John Malkovich z monodramo

Festival Ljubljana je že razkril nekatere znane domače in tuje umetnike, ki bodo med junijem in septembrom nastopili na letošnjem poletnem festivalu. Pridružil se jim bo tudi igralec John Malkovich. Ob letošnji 700. obletnici smrti renesančnega pesnika Danteja Alighierija se bo 7. julija predstavil z monodramo Pekel Johna Malkovicha.

Dantejeva Božanska komedija opisuje potovanje skozi Pekel, Vice in Nebesa, ki naj bi se začelo 25. marca, ob začetku velikonočnega tedna leta 1300. "Kot mozaik človeške narave je še danes aktualno delo, ki se ujema z značajem sodobnega človeka, prepletenega z vrednotami zahodne kulture. Zlasti čas pandemije je človeštvo znova prisilil, da se sooči s seboj in z vprašanji o svobodni volji, posameznikovi vesti, sodobni družbi, politiki ter lastnem in posmrtnem življenju," so zapisali organizatorji Festivala Ljubljana. John Malkovich se bo tokrat sprehodil skozi kroge Pekla, kjer se bo srečal z zgodovinskimi osebnostmi in njihovimi usodami, ki služijo kot metafora za igralčevo sporočilo današnjemu svetu.

icon-expand John Malkovich se je z monodramo poklonil Danteju. FOTO: Profimedia

Kot napovedujejo organizatorji, se bo med drugim srečal s prešuštniki drugega kroga Pekla."Izpostavljena bo zgodba Paola Malateste in Francesce da Rimini, ki predstavlja kratek stik med umetnostjo in ljubeznijo, peklensko nevihto, ki preplavi razum. Podobno Odisej, ujet v ognjene zublje, predstavlja vrtinec znanja in neusahljivo željo po znanju. Deveti krog, kjer so v večnem ledu ujeti izdajalci domovine, nudi možnost politične refleksije ter vpogled v njeno dvoumnost in bratomorilsko naravo ambicije. Predstavljena bo tudi znana zgodba grofa Ugolina, ki jo je že Dante uporabil za metaforo političnih bojev med italijanskimi mestnimi državami ob koncu 13. stoletja," so zapisali organizatorji. Igralcu se bo znova pridružil komorni orkesterI Solisti Aquilani, eden najuglednejših italijanskih komornih orkestrov z več kot 50-letno tradicijo. Kot solist ga bo spremljal redni gost Festivala Ljubljana, flavtist in umetniški vodja festivalaEmilia Romagna Massimo Mercelli. Njegova virtuoznost je bila vir navdiha številnim sodobnim skladateljem, ki so mu posvetili svoja dela. Glasbo za predstavo je ustvaril Gabriel Prokofjev, vnuk slavnega skladatelja Sergeja Prokofjeva, ki se posveča reinterpretaciji klasične glasbe s primesmi sodobnih glasbenih slogov.

Malkovich je znan po filmih, kot soCesarstvo sonca Stevena Spielberga, Nevarna razmerjaStephena Frearsa,O miših in ljudeh Garyja Sinisa, Biti John MalkovichSpika Jonzeja, Ripleyjeva igraLiliane Cavan ter Preberi in zažgibratov Coen. Nazadnje je nastopil v seriji Novi papež Paola Sorrentina, nadaljevanju Mladega papeža, v katerem se z Judom Lawom potegujeta za oblast nad Svetim sedežem.

icon-expand John Malkovich je v Ljubljani nastopil že leta 2017. FOTO: Miro Majcen

V zadnjih letih se posveča tudi odrskim postavitvam. Leta 2017 se je na Festivalu Ljubljana predstavil z interpretacijo odlomkov iz romana Grobovi in junakiErnsta Sabataskupaj z ansamblomI Solisti Aquilani pod taktirkoAlviseja Casellatija, violinistkoLano Trotovšek in pianistko Anastazijo Terenkovo.

Za letošnji festival so že napovedani španski pevec Placido Domingo, ruska sopranistkaAna Netrebko, ki bo nastopila z azerbajdžanskim tenoristom Jusifom Ejvazovom, ter argentinska pianistka Martha Argerich.