Na Ljubljanskem gradu od sredine julija do sredine avgusta Film pod zvezdami

Kot posebni projekciji napovedujejo dokumentarec Nicka Broomfielda Marianne & Leonard: Ljubezenske pesmi o zapletenem razmerju med Leonardom Cohenom in njegovo norveško muzo Marianne Ihlen, ter Skrito življenje , v katerem se je režiser Terrence Malick poklonil junaku 2. svetovne vojne, avstrijskemu kmetu Franzu Jägerstätterju , ki se je uprl vpoklicu v nacistično vojsko in se moral zato soočiti z grožnjo smrtne kazni.

V predpremierni program so uvrstili brezčasno pravljico za vse generacije Ostržek , v kateri priljubljeni zgodbi o leseni lutki režiser Matteo Garrone in igralec Roberto Benigni vdahneta novo življenje, Medeno deželo Tamare Kotevske in Ljubomira Stefanova , prvi film v zgodovini oskarjev, ki je bil nominiran za najboljši mednarodni celovečerec in za najboljši dokumentarec, ter film Pod belimi pečinami Williama Nicholsona o obžalovanju, napačnih odločitvah ter o tem, da nikoli ni prepozno za nov začetek.

Letni kino na grajskem dvorišču bo 16. julija odprl film Jadralke , dokumentarec Alexa Holmesa o mladenki, ki je drzno skočila v moški zelnik in postala prva skiperka z izključno žensko posadko na najbolj ekstremni regati sveta, so sporočili iz mestnega kina.

Kot vsa leta do zdaj program dopolnjujejo letošnji dobitniki in nominiranci za oskarje. Videti bo mogoče korejski film Parazit, ki ga je režiral Bong Joon-ho in je postal prvi tujejezični celovečerec v zgodovini nagrade, ki je prejel kipec za najboljši film. Na sporedu bodo tudi Judy Ruperta Goolda in JokerTodda Phillipsa, za katera sta Renee Zellwegerin Joaquin Phoenix prejela oskarja za najboljšo igro, Bilo je nekoč ... v Hollywoodu Quentina Tarantina, ki je prinesel kipec za stransko vlogo Bradu Pittu, ter film 1917Sama Mendesa, posnet v enem samem dolgem kadru.

Poleg tega so na program uvrstili najbolj gledan film lanskega leta v Kinodvoru Bolečina in slavav režiji Pedra Almodovarja, slovenski film Gregorja Božiča Zgodbe iz kostanjevih gozdov, ki je na lanskem Festivalu slovenskega filma dobil rekordnih 11 vesen, tudi za najboljši celovečerec, in nemški film Lara, ki ga je režiser Jan Ole Gersterposnel po scenariju slovenskega scenarista in režiserja Blaža Kutina.

Prikazali bodo šeResnico, prvi film Hirokaza Koreede, posnet zunaj Japonske. Zgodba govori o razmerju med materjo in hčerko, v njej pa sta prvič skupaj zaigrali legendarni Catherine Deneuve in Juliette Binoche.