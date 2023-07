Svet, vključno s Slovenijo, je zajel roza val. V kinodvorane je v sredo prispel težko pričakovani film o najbolj popularni lutki na svetu. V ljubljanskem Cineplexxu so se zato obiskovalci, ki so zasedli kar 8 dvoran, oblekli v značilno barvo slavne barbike, ki je zaznamovala otroštva vseh generacij. Na roza dogodku pred premiero so se podružili tudi številni znani obrazi.