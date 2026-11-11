Na lovu: Lovci pripravljeni na nove izzive, tekmovalci pa na revanšo

Lovci že nestrpno pričakujejo, da gledalci spoznajo nove tekmovalce, izzivalce in vse, kar so ustvarjalci pripravili v drugi sezoni. Kot napovedujejo, bodo vprašanja še zahtevnejša, konkurenca močnejša, napetih trenutkov pa ne bo manjkalo.

Voditelj Peter Poles se iz prve sezone najbolj spominja Viktorjevega neverjetnega lova na 20 korakov in nekaj zaključnih dvobojev, ki so bili izjemno tesni, a so se na koncu končali z zmago tekmovalcev. "Mi je pa zelo všeč, da že sam koncept kviza omogoča nepričakovane obrate in napete zaključke, še posebej, ko imajo lovci slab dan. V drugi sezoni je tudi veliko povratnikov, ki so prišli po revanšo, in kar nekaj vidnih predstavnikov kvizaške scene, ki so pokazali, kako se stvarem streže!" pravi Poles.

Prva sezona je gledalcem ponudila obilico znanja, zabave in napetih zaključnih bojev, zato ustvarjalci z drugo sezono obljubljajo še korak naprej. "Mislim, da smo v drugi sezoni naredili lep korak naprej in bomo lahko še nekaj sezon nadaljevali z našim poslanstvom razveseljevanja in izobraževanja gledalcev," sklene Poles.