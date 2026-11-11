Na lovu: Lovci pripravljeni na nove izzive, tekmovalci pa na revanšo

Lovci že nestrpno pričakujejo, da gledalci spoznajo nove tekmovalce, izzivalce in vse, kar so ustvarjalci pripravili v drugi sezoni. Kot napovedujejo, bodo vprašanja še zahtevnejša, konkurenca močnejša, napetih trenutkov pa ne bo manjkalo.
Voditelj Peter Poles se iz prve sezone najbolj spominja Viktorjevega neverjetnega lova na 20 korakov in nekaj zaključnih dvobojev, ki so bili izjemno tesni, a so se na koncu končali z zmago tekmovalcev. "Mi je pa zelo všeč, da že sam koncept kviza omogoča nepričakovane obrate in napete zaključke, še posebej, ko imajo lovci slab dan. V drugi sezoni je tudi veliko povratnikov, ki so prišli po revanšo, in kar nekaj vidnih predstavnikov kvizaške scene, ki so pokazali, kako se stvarem streže!" pravi Poles.
Prva sezona je gledalcem ponudila obilico znanja, zabave in napetih zaključnih bojev, zato ustvarjalci z drugo sezono obljubljajo še korak naprej. "Mislim, da smo v drugi sezoni naredili lep korak naprej in bomo lahko še nekaj sezon nadaljevali z našim poslanstvom razveseljevanja in izobraževanja gledalcev," sklene Poles.
'Boljša vprašanja, več napetosti in še več zabave'
Tudi lovci nestrpno čakajo drugo sezono. "Bili smo zelo veseli pozitivnega odziva občinstva na prvo sezono, zdaj pa si želimo, da gre vse skupaj samo še na bolje. Boljša vprašanja, več napetosti in še več zabave," napoveduje Viktor.
Lovci bodo morali znova pokazati izjemno znanje, zbranost in hitrost. Ivan pravi, da se je v prvi sezoni naučil predvsem pomena sproščenosti. "Naučil sem se, da sem lahko sproščen in da so porazi in zmage, tako kot v običajnem življenju. Predvsem sproščenost bi rad prenesel v drugo sezono," je zaupal. Janko pa opozarja, da bo konkurenca letos še močnejša: "Sam bi res rekel, da so vprašanja zahtevnejša in tudi konkurenca je kar močna."
Kako uspešni bodo tokrat lovci, kdo jih bo presenetil in ali bodo povratniki dočakali svojo revanšo? Spremljajte drugo sezono kviza Na lovu, od 25. novembra ob 20. uri na POP TV in VOYO!
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