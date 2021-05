Na male zaslone prihaja posebna epizoda Prijateljev

Težko pričakovana posebna epizoda Prijateljev, Friends: The Reunion, znana tudi kot Tista, ko se vrnejo skupaj, 27. maja prihaja na male zaslone. Znani igralski zasedbi se bodo pridružili tudi številni zvezdniki, med drugimi David Beckham, Lady Gaga, Tom Selleck in Justin Bieber.

Pri medijskem konglomeratu Warner Media so upali, da bo epizoda nared že lanskega maja, a jim je pandemija prekrižala načrte. Po večkratnem prestavljanju izida so se igralci Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry in David Schwimmer le srečali na originalni lokaciji snemanja Burbank Warner Bros. Studio ter posneli težko pričakovani projekt.

icon-expand Prijatelji FOTO: Profimedia

Ob napovedi uradnega datuma izida je že dostopen tudi kratek napovednik. Video prikazuje, kako se vseh šest igralcev z roko v roki oddaljuje od kamere, medtem ko se v ozadju predvaja ikonična pesemI'll Be There For You. Courteney Cox, ki je v seriji igrala Monico Geller, je na svojem Instagramu zapisala: "Te vrste stvari se ne zgodijo vsako leto ali celo vsakih 10 ali 15 let. Presrečna sem, da sem dobila priložnost za ponovno združitev s svojimi Prijatelji ... Bilo je najboljše do sedaj."

Tudi drugi igralci so bili nad ponovnim srečanjem navdušeni. "Tako lepo vas je videti," je izjavil LeBlanc, znan po igranju vloge Joeyja Tribbianija. Nova epizoda ne bo takšna, kot so jih gledalci vajeni s televizijskih zaslonov. Šlo bo za pogovorno oddajo, v kateri bodo igralci obujali spomine na snemanje desetih sezon slovite humoristične nanizanke. Družbo jim bodo delali še številni drugi zvezdniki, poleg že omenjenih tudi južnokorejska glasbena skupinaBTS in manekenski zvezdnici Cindy Crawford in Cara Delevingne, ki so prav tako oboževalci serije. Pridružila pa se jim bosta še Tom Selleckin Reese Witherspoon, ki sta v seriji tudi igrala. Za posebno epizodo so se vrnili tudi izvršni producenti PrijateljevKevin Bright, Marta Kauffman inDavid Crane. Serija Prijatelji od leta 1994, ko je izšla prva epizoda, do danes velja za eno najbolj priljubljenih televizijskih serij.