Na nagradah scenarističnega ceha slavil film Vse povsod naenkrat

V Los Angelesu in New Yorku so podelili nagrade scenarističnega ceha, kjer so v glavnih kategorijah slavili serija Severance, drama Women Talking in po pričakovanju znanstvenofantastična drama Vse povsod naenkrat, ki v letošnji sezoni zmaguje na skoraj vseh podelitvah filmskih nagrad.

Nagrade scenarističnega ceha (WGA) so bile še zadnje dejanje pred nedeljskimi oskarji, ki bodo zaključili letošnjo sezono podeljevanja televizijskih in filmskih nagrad. Združenje ameriških scenaristov je kipce za najboljše televizijske in filmske scenarije podeljevalo na dveh slavjih, ki sta hkrati potekali v Los Angelesu in New Yorku. Med zmagovalci večera so bile priljubljena serija Beli lotos, pogovorna oddaja Prejšnji teden: Nocoj z Johnom Oliverjem in znanstvenofantastična komična drama Vse povsod naenkrat. Z zmago si je film še utrdil mesto favorita na oskarjih, kjer ima kar 11 nominacij, vključno s kategorijo za najboljši scenarij. Spodaj si lahko preberete seznam nagrajencev. icon-expand Znanstvenofantastična komična drama Vse povsod naenkrat letos zmaguje na skoraj vseh podelitvah nagrad. FOTO: AP Izviren scenarij

Vse povsod naenkrat, Daniel Kwan in Daniel Scheinert Prirejen scenarij

Women Talking, Sarah Polley po knjigi Miriam Toews Komična pogovorna oddaja

Prejšnji teden: Nocoj z Johnom Oliverjem, Daniel O'Brien, Owen Parsons, Charlie Redd, Joanna Rothkopf, Johnathan Appel, Ali Barthwell, Tim Carvell, Liz Hynes, Ryan Ken, Mark Kramer, Sofia Manfredi, John Oliver, Taylor Kay Phillips, Chrissy Shackelford Kratka serija

Beli lotos, Mike White Dramska serija

Severance, Chris Black, Andrew Colville, Kari Drake, Dan Erickson, Mark Friedman, Helen Leigh, Anna Moench, Amanda Overton Scenarij za dokumentarni film

Moonage Daydream, Brett Morgen Epizoda v komični seriji

The One, The Only (Šale), Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky Komična serija

The Bear, Karen Joseph Adcock, Joanna Calo, Rene Gube, Sofya Levitsky-Weitz, Alex O'Keefe, Catherine Schetina, Christopher Storer Komična serija v obliki skeča

Inside Amy Schumer, Georgie Aldaco, Rosebud Baker, Jeremy Beiler, Cazzie David, Tova Diker, Derek Gaines, Jon Glaser, Jaye McBride, Tim Meadows, Christine Nangle, Daniel Powell, Tami Sagher, Amy Schumer, Joe Strazzullo, Sydnee Washington, Ron Weiner Nova serija

