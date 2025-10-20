Na noč čarovnic zvezda za Roberta Englunda na hollywoodskem pločniku slavnih

Na slovesnost, ki bo 31. oktobra, sta kot govornika povabljena režiser filma Črni petek Eli Roth in igralka Heather Langenkamp, ki je leta 1984 v filmu Mora v ulici brestov igrala najstnico, ki jo v sanjah preganja serijski morilec Freddy Krueger.
Režiser filma Mora v ulici brestov Wes Craven je v 80. letih minulega stoletja Robertu Englundu ponudil vlogo morilca z iznakaženim obrazom in kremplji. Englund je po tem Freddyja Kruegerja odigral še sedemkrat, nazadnje leta 2003 v filmu Freddy vs. Jason.
Englund je v svoji karieri zaigral v več kot 80 filmih in televizijskih serijah, med drugim ob Arnoldu Schwarzeneggerju v filmu Stay Hungry (1976) in ob Barbri Streisand v filmu Zvezda je rojena (1976). Leta 2022 ga je bilo mogoče videti v četrti sezoni serije Stranger Things.
