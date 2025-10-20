Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Film/TV

Na noč čarovnic zvezda za Roberta Englunda na hollywoodskem pločniku slavnih

Los Angeles, 20. 10. 2025 09.56 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
2

Igralec Robert Englund, ki je znan predvsem po svojih vlogah v grozljivkah, bo na noč čarovnic dobil svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. Po navedbah organizatorjev bo igralec, ki je kot Freddy Krueger v seriji Mora v ulici brestov gledalcem povzročal kurjo polt, dobil 2826. zvezdo na tem znamenitem hollywoodskem bulvarju.

Na slovesnost, ki bo 31. oktobra, sta kot govornika povabljena režiser filma Črni petek Eli Roth in igralka Heather Langenkamp, ki je leta 1984 v filmu Mora v ulici brestov igrala najstnico, ki jo v sanjah preganja serijski morilec Freddy Krueger.

Robert Englund bo dobil svojo zvezdo na pločniku slavnih.
Robert Englund bo dobil svojo zvezdo na pločniku slavnih. FOTO: Profimedia

Režiser filma Mora v ulici brestov Wes Craven je v 80. letih minulega stoletja Robertu Englundu ponudil vlogo morilca z iznakaženim obrazom in kremplji. Englund je po tem Freddyja Kruegerja odigral še sedemkrat, nazadnje leta 2003 v filmu Freddy vs. Jason.

Preberi še Robert Englund: Zaradi vloge Freddyja sem prepotoval ves svet

Englund je v svoji karieri zaigral v več kot 80 filmih in televizijskih serijah, med drugim ob Arnoldu Schwarzeneggerju v filmu Stay Hungry (1976) in ob Barbri Streisand v filmu Zvezda je rojena (1976). Leta 2022 ga je bilo mogoče videti v četrti sezoni serije Stranger Things.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
robert englund zvezda pločnih slavnih hollywood freddy krueger
SORODNI ČLANKI

Robert Englund na festivalu fantastičnega filma in vina

Bo še enkrat zaigral Freddyja?

Nas bo filmski negativec Freddy Krueger strašil v novem filmu?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Blue Dream
20. 10. 2025 10.38
Je bil gost na Grossmannovem festivalu par let nazaj če se ne motim
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
20. 10. 2025 09.59
Ta model se že celo igralsko kariero šlepa na račun te franšize.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330