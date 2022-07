Simpatični Minioni so nazaj. To so tiste male rumene žverce iz filma Jaz, Baraba, ki so že leta 2010 obnorele in navdušile svet. Tokrat se vračajo z novimi dogodivščinami, med prvimi pa so si njihovo avanturo na velikem platnu v sinhroniziranem filmu Minioni: Grujev vzpon lahko ogledali obiskovalci predpremiere na prostem. Na dvorišče enega izmed ljubljanskih kopališč se je namreč vrnil Piknik Kino. Pa še sladka podrobnost za tiste, ki jih ne poznate: minioni obožujejo banane.