Na plan prišle temačne skrivnosti Ksenijine preteklosti

V Baru je vse bolj vroče in zdi se, da so Ksenijo gledalci na začetku zelo hitro vzljubili. A njena pot v resničnostnem šovu ni več tako sijoča, kot se je zdelo sprva. Mnogi njeni sotekmovalci pravijo, da načrtno igra ’resničnostno igro’ in da išče konflikt. Tokrat se je sprla z Ivanom Neškovićem, s katerim si je še pretekli teden delila posteljo. V navalu jeze je prav Ivan Kseniji očital, da je zaradi odnosa, kakršnega ima, pred leti pristala v bolnišnici. O čem je govoril Ivan?

Očitno je imela simpatija med Ksenijo in Ivanom izjemno kratek rok. Komaj 10 dni je minilo, odkar je Bar zapustila Sofija Una, prva simpatija mladega Ivana. V vmesnem času se mu je uspelo zbližati s Ksenijo in vsem je govoril, da jo spoštuje, pa da je njegovo bodoče dekle. A glede na trenutno dogajanje je simpatija med njima zbledela. Ivan in Ksenija sta se sprla, na plan pa so prišle tudi skrivnosti iz Ksenijine preteklosti.

Med sporom v kombiju je Ivan Kseniji rekel: "Zato pa se ti je zgodilo to, kar se ti je zgodilo." Ksenija ga je vprašala, kaj s tem misli, kaj naj bi se ji zgodilo, Ivan pa ji je odvrnil: "Da si pred leti pristala v bolnišnici." Ivan ji je s tem več kot očitno želel stopiti na živec, saj ga je napadala, češ kakšen je on. Ksenija pa je takrat povedala: "V bolnišnici sem pristala, ker je bil alkoholik in me je pretepal. To si se zdaj spomnil, to zdaj omenjaš? On se je zdaj spomnil omenjati, da sem izgubila otroka. Izgini!"

icon-expand Ksenija Kranjec FOTO: VOYO