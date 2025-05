Na podelitvi baft med drugim slavila Lennie James in Marisa Abela

Za najboljšo dramsko serijo je bila razglašena serija BBC Modre luči, komik in igralec Joe Lycett pa je za svojo komično oddajo Late Night Lycett prejel bafto za najboljšo zabavno oddajo. Na področju komedij sta bila med drugim nagrajena še Danny Dyer za humoristično serijo Mr. BigStuff in igralka Ruth Jones za vlogo v seriji Gavin & Stacey.

Bafto za najboljši posamični dokumentarec je prejel televizijski dokumentarec z naslovom Ukrajina: (Enemy In The Woods), ki spremlja ukrajinske vojake, ki se borijo proti Rusiji, medtem ko je bafto za aktualno vsebino prejel kratki dokumentarni film z naslovom State Of Rage o palestinskih in izraelskih družinah na Zahodnem bregu, pod katerega se podpisuje Channel 4. Mednarodno bafto je prejel Disney+ za film Shogun, medtem ko je Rob And Rylan's Grand Tour prejel nagrado za zabavno vsebino.

Slovesnost ob podelitvi baft je vodil škotski igralec Alan Cumming. Med podelitvijo nagrad so se po poročanju nemške tiskovne agencije dpa med drugim poklonili spominu na nedavno preminule igralce, kot so Richard Chamberlain, William Russell, Brian Murphy, Linda Nolan in Timothy West.