Na podelitvi nagrad SAG zmagovalec film Vsepovsod naenkrat

V nedeljo je v Fairmont Century Plaza v Los Angelesu potekala 29. podelitev nagrad Združenja filmskih igralcev (SAG). Največ nagrad je osvojil film Vsepovsod naenkrat , ki je slavil v kategoriji za najboljšo igralsko filmsko zasedbo, nagrajene pa so bile tudi Michelle Yeoh za najboljši ženski nastop v glavni vlogi, Jamie Lee Curtis in Ke Huya Quana za najboljši nastop v stranski vlogi.

Za najboljšega glavnega igralca je bil razglašen Brendan Fraser za igro v filmu The Whale . V televizijski kategoriji je dva kipca, za najboljšo igralko (Jennifer Coolidge) in za najboljšo igralsko zasedbo, prejela serija Beli lotos . Nagrado za življenjsko delo je dobila Sally Field .

