Na POP TV in VOYO prihaja težko pričakovana Harryjeva resnica , enourna oddaja, v kateri se bo princ Harry srečal s priznanim novinarjem Andersonom Cooperjem in odgovoril na pereča vprašanja, ki so se v javnosti pojavila z odstopom s funkcije aktivnega člana angleške kraljeve družine in selitvijo v Los Angeles.

Mlajši sin kralja Karla III. in pokojne kraljice ljudskih src, princese Diane , bo v pogovoru brez dlake na jeziku spregovoril o odnosu z očetom in bratom, prestolonaslednikom princem Williamom ter o odnosu z dvorom na splošno. Po njegovih besedah naj bi namreč dvorna služba za odnose z javnostjo razkrivala informacije ter "podtikala zgodbe" proti njemu in njegovi soprogi Meghan Markle .

"Družinsko načelo se glasi 'ne pritožuj se, ne pojasnjuj', a je le načelo. Hranili (dvor, op. a.) bodo medije ali pa se pogovarjali z dopisniki in ti bodo na podlagi teh informacij napisali zgodbo ter jo podkrepili s pripisom, da so za komentar prosili Buckinghamsko palačo. A celotna zgodba je nastala na podlagi komentarja palače," je v enem od napovednikov za intervju s Cooperjem dejal princ in poudaril, da ga je prizadelo predvsem dejstvo, da je palača v hipu skočila v bran preostalim družinskim članom, medtem ko je njega in Meghan prepustila neusmiljenim angleškim tabloidom.

Nestrpnost angleških medijev je v resnici presenetila tudi Harryja samega, ki ima z njimi, tako kot preostali člani kraljeve družine, sicer dolgo in burno preteklost. Priznal je, da se ni zavedal, česa vsega so zmožni, dokler niso pri Meghan takoj izpostavili elementa rase. "Sam sem se v to spustil neverjetno naivno, nisem si niti predstavljal, da so britanski mediji tako nestrpni. Hudiča, morda sem bil pred razmerjem z Meghan nestrpen tudi sam. Nisem videl tega, kar vidim zdaj."

Kaj vse je princ Harry še povedal v pogovoru z Andersonom Cooperjem? Težko pričakovano enourno oddajo z naslovom Harryjeva resnica bo lahko iz prve vrste spremljajo tudi slovensko občinstvo, in sicer v ponedeljek, 9. januarja, ob 21.45 na POP TV in VOYO.