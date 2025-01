Na POP TV prihaja 1. sezona Vse punce mojga brata

Programska shema se v tretjem tednu januarja malce spreminja, in sicer bodo od zdaj naprej večeri na POP TV samo še bolj zabavni. Ob 20. uri na POP TV ostajajo Botri , nato sledi ena epizoda Ja, Chefa! in nato si boste lahko ogledali prvo sezono serije Vse punce mojga brata .

Vse punce mojga brata, serija bratov Valič

Vid in Domen sta brata in cimra. Domen se znajde pred težavo, ki jo ne zna rešiti. V stanovanju bi rad živel s svojo punco Anjo, zato bi moral starejšega brata prositi, da se izseli in si poišče novo stanovanje. Kar pa ni enostavno! Anja se po enem letu dobi s prijateljico Kiki, ki je v tem času delala na križarki. Dekleti se dogovorita za skupno večerjo, kjer bo Kiki spoznala Domna in njegovega brata. Načrtovana večerja postane eno veliko presenečenje za vse.