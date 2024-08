Na POP TV prihaja 40 delov serije Ja, Chef!

Postregli vam bomo chefa Bohinca na frotirasti posteljici, sestro Boruta, mariniranega v užaljenosti. Če dodamo še ščepec Jana Plestenjaka in poln pisker Brada Pitta, boste videli vse zvezde. Tudi Michelinove. Kadar padajo pesti in po luftu letijo težke besede, vse zvezde vidita tudi žlehtuna Tomi in Zdravc. Za boljše spajanje okusov priporočamo en pošten pretep, razstreljeno ribo, drvečo zelenjavo in zverinsko pekoči feferon. Za sladico strežemo spletke, ljubezenske zapletke in neskončne zagonetke.

Mešamo in pečemo od ponedeljka do četrtka ob 21.15 na POP TV. Prvič že 2. septembra!

Pa dober tek!