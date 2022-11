Na POP TV prihaja 5. sezona priljubljene serije Dobri zdravnik. V seriji spremljamo zgodbo mladega zdravnika Shauna Murphyja. Shaun je avtist s sindromom savanta, kar pomeni, da ima izjemno razvite nekatere sposobnosti ter tako lahko vidi rešitve in zaplete posameznega pacienta, vendar pa ima velike težave s komuniciranjem – tako s pacienti kot sodelavci v bolnišnici. Vsak dan se mora boriti za svoje mesto v bolnišnici in svojim skeptičnim sodelavcem dokazati, da lahko s svojimi neverjetnimi sposobnostmi, intuicijo in medicinskim znanjem rešuje življenja.