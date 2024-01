Na POP TV prihaja šesta sezona priljubljene serije Dobri zdravnik

Serijo Dobri zdravnik lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri na POP TV.

V šesti sezoni serije je Shaun poročen in se sooča z novimi izzivi tako v življenju kot tudi v bolnišnici St. Bonaventure. Dolgo pričakovani poročni sprejem Shauna in Lee prekine nepričakovan napad v bolnišnici, zato se celotna ekipa trudi, da bi rešila žrtve. Limova uspe poklicati Andrewsa. Shaun, Andrews, Glassman in Jordan s pomočjo Jeroma in Lee operirajo Limovo in Villanuevo, toda med njimi pride do nesoglasij. Owen vzame Asherja, Morgan in bolnika Ezro za talce, vendar kmalu pride do nepričakovanega zapleta. Morgan sprejme težko odločitev, medtem ko travmatični dogodki močno vplivajo na Shauna. Limovo čaka šokantno odkritje.