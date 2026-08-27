Na POP TV prihaja ameriška kriminalna serija Matlock

Na POP TV boste kmalu spet lahko uživali v napeti kriminalni seriji. Na spored od ponedeljka do četrtka prihaja ameriška pravniško-kriminalna serija Matlock. Zgodba, za katero se zdi, da je povsem preprosta, a v sebi skriva preobrat. Glavno junakinjo Madeline "Matty" Matlock igra odlična Kathy Bates.
Igralka je upodobila lik nekoliko starejše, a izkušene odvetnice, ki na videz deluje kot povsem neškodljiva in skromna ženska. Ko se po več letih vrne v pravniški poklic, jo zaradi let sprva vsi podcenjujejo, a z iznajdljivostjo in ostrim občutkom za ljudi pomaga reševati vse zahtevnejše primere, ob tem pa sodeluje z odvetnico Olympio ter mladima sodelavcema Billyjem in Sarah.
Toda za njeno vrnitvijo se skriva osebna misija, ki jo z vsakim novim primerom nevarno približuje dolgo varovani skrivnosti – z namenom je namreč izbrala točno določeno pisarno. Zakaj? Izvedeli boste v seriji.
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