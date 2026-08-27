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Na POP TV prihaja ameriška kriminalna serija Matlock

Ljubljana, 27. 08. 2026 14.57 pred 12 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.A.
Matlock

V ponedeljek na POP TV prihaja ameriška kriminalna serija Matlock. Zgodba sledi odvetnici Madeline Matty Matlock, ki se po letih premora vrne v prestižno newyorško pisarno Jacobson Moore, kjer pomaga reševati zapletene primere. A za njeno vrnitvijo se skriva osebna misija, saj se ni brez razloga zaposlila prav v tej pisarni. Ne gre samo za to, da bi želela spet delati kot odvetnica.

Nova serija Matlock bo na sporedu od ponedeljka do četrtka na POP TV po oddaji MasterChef Slovenija in 24UR zvečer.

Na POP TV boste kmalu spet lahko uživali v napeti kriminalni seriji. Na spored od ponedeljka do četrtka prihaja ameriška pravniško-kriminalna serija Matlock. Zgodba, za katero se zdi, da je povsem preprosta, a v sebi skriva preobrat. Glavno junakinjo Madeline "Matty" Matlock igra odlična Kathy Bates.

Madeline Matty Matlock upodablja Kathy Bates.
Madeline Matty Matlock upodablja Kathy Bates.
FOTO: POP TV

Igralka je upodobila lik nekoliko starejše, a izkušene odvetnice, ki na videz deluje kot povsem neškodljiva in skromna ženska. Ko se po več letih vrne v pravniški poklic, jo zaradi let sprva vsi podcenjujejo, a z iznajdljivostjo in ostrim občutkom za ljudi pomaga reševati vse zahtevnejše primere, ob tem pa sodeluje z odvetnico Olympio ter mladima sodelavcema Billyjem in Sarah. 

Na spored od ponedeljka do petka prihaja ameriška pravniško-kriminalna serija Matlock.
Na spored od ponedeljka do petka prihaja ameriška pravniško-kriminalna serija Matlock.
FOTO: POP TV

Toda za njeno vrnitvijo se skriva osebna misija, ki jo z vsakim novim primerom nevarno približuje dolgo varovani skrivnosti – z namenom je namreč izbrala točno določeno pisarno. Zakaj? Izvedeli boste v seriji.

Matlock serija pop tv Kathy Bates kriminalna serija

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Boris Kavčič
27. 08. 2026 15.09
kriminalna serija ????????????...
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