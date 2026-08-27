Na POP TV prihaja ameriška kriminalna serija Matlock

Nova serija Matlock bo na sporedu od ponedeljka do četrtka na POP TV po oddaji MasterChef Slovenija in 24UR zvečer.

Na POP TV boste kmalu spet lahko uživali v napeti kriminalni seriji. Na spored od ponedeljka do četrtka prihaja ameriška pravniško-kriminalna serija Matlock. Zgodba, za katero se zdi, da je povsem preprosta, a v sebi skriva preobrat. Glavno junakinjo Madeline "Matty" Matlock igra odlična Kathy Bates.

Madeline Matty Matlock upodablja Kathy Bates. FOTO: POP TV

Igralka je upodobila lik nekoliko starejše, a izkušene odvetnice, ki na videz deluje kot povsem neškodljiva in skromna ženska. Ko se po več letih vrne v pravniški poklic, jo zaradi let sprva vsi podcenjujejo, a z iznajdljivostjo in ostrim občutkom za ljudi pomaga reševati vse zahtevnejše primere, ob tem pa sodeluje z odvetnico Olympio ter mladima sodelavcema Billyjem in Sarah.

Na spored od ponedeljka do petka prihaja ameriška pravniško-kriminalna serija Matlock. FOTO: POP TV