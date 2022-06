Na POP TV prihaja ameriška nanizanka Novinec

Režiser serije Alexi Hawley je med enim od intervjujev povedal, da je dramo navdihnila resnična zgodba, saj je LAPD ena od le dveh agencij, ki sprejemata nove častnike, starejše od 37 let. Nanizanka temelji na resničnem življenju policista losangeleške policijske uprave Williama Norcrossa . Norcross se je leta 2015 preselil v Los Angeles in se oddelku policije pridružil v svojih 40-ih.

Začeti znova ni enostavno, še posebej ne za Johna Nolana, ki se pri 45 letih odloči, da bo postal policist. Potem ko je v domačem kraju v Pennsylvanii čisto po naključju policistom pomagal preprečiti bančni rop, ga izkušnja spodbudi, da uresniči svoje sanje in se pridruži policiji v Los Angelesu. Kot najstarejši novinec se srečuje z dvomljivimi pogledi nadrejenih, ki menijo, da se zgolj spopada s krizo srednjih let. Dokazati mora, da lahko drži korak z mlajšimi kolegi in da je kos zločincem, pri čemer mu lahko pomagajo življenjske izkušnje, vztrajnost in smisel za humor.