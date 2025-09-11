Na POP TV prihaja Gospod profesor

Na POP TV prihaja prva sezona nadvse uspešnega VOYO originala, ki je v slovenski filmski prostor prinesel tako svežino kot ogledalo družbi, predvsem pa staršem, kaj se v resnici dogaja na gimnazijskih hodnikih in v glavah dijakov. Prihaja Gospod profesor!

Karizmatični profesor, ki ga igra vrhunski Jure Henigman, neukrotljivim dijakom pomaga pri premagovanju zahtevnih življenjskih ovir, izzivov in stisk. S svojim nekonvencionalnim pristopom, srčnostjo in empatijo jim je velika opora na poti odraščanja. Vsaka epizoda nagovarja družbeno tematiko, ki odpira pereča vprašanja tako za starše kot učitelje. Gospod profesor je serija z močno epizodno strukturo. Vsaka epizoda je samostojna in se osredotoča ne eno zgodbo, ki jo spremljamo od začetka do njene končne razrešitve. V središču je dijakinja ali dijak s svojo osebno ali družinsko zgodbo.

Na POP TV 28. septembra ob 20.uri prihaja težko pričakovana serija Gospod profesor. FOTO: POP TV icon-expand

"Serija je izjemna in produkcijsko zahtevna, hkrati pa tako tankočutna, da ne dvomim v njen uspeh," je že ob lansiranju povedal režiser Boris Bezić. Danes pa ponosno: "Prva sezona Gospoda profesorja je ujela gledalce s srčnostjo in svežino. Dobre zgodbe, dobri igralci in dobro narejena serija, kot je še nismo imeli. In res super da bo na POP TV, da bo se bo še več ljudi lahko nasmejalo, kaj naučilo pa tudi kako solzo spustilo." Ne le to, to je serija, o kateri se je govorilo s presežki. Tudi igralci igralcem. Gojmir Lešnjak - Gojc, ki v seriji igra ravnatelja, je prepričan, da je to najboljša serija, ki je bila kadarkoli posneta pri nas. "To mi je potrdil tudi moj prijatelj. En dan me je poklical Boris Cavazza in rekel: 'Stari, jaz sem to gledal. To je ... Tega v Sloveniji še ni bilo. Vsaka čast, čestitke!' Moram reči, da sem mu dal prav. Se zelo strinjam z njim."

Jure Henigman in Tina Vrbnjak v seriji Gospod profesor. FOTO: VOYO icon-expand

Zgodbo je dodatno začinila Tina Vrbnjak v vlogi Klavdije, ki se Samu pridruži v neizmerni podpori dijakom. Vse to na sproščen, zabaven, a hkrati resen in odgovoren način. Iskric med Samom in Klavdijo ni moč prikriti in ravno ljubezenski trikotnik med Samom, Klavdijo in njenim zaročencem je edini lok serije, ki se povezuje iz epizode v epizodo. V vlogo strogega in na videz brezkompromisnega ravnatelja Nikolića je vstopil Gojmir Lešnjak, učiteljskemu zboru pa se pridružujejo še Saša Pavček (Olga Bohorič), Branko Jordan (Igor Mahkovec), Gašper Jarni (Željko Žele Rojc), v vlogi tajnice Irene Spuk pa najdemo Damjano Černe.

Jure Henigman v seriji Gospod profesor. FOTO: VOYO icon-expand

V vlogah najdemo Maksa Dakskoblerja (Tomi), Lovra Žuniča (Rok), Tineta Ugrina (Tibor), Leona Pučnika (David), Ivana Vastla (Martin), Leo Ćumurdžić (Lili), Vesno Ponorac (Rebeka), Klaro Kuk (Pia), Lino Akif (Neža), Andreta Drogo (Rafael), Kajo Petrovič (Tanja), Ronjo Matijevec Jerman (Eva), Milo Furst (Katja), Liama Cimpermana (Daniel), Domna Blatnika (Alex), Matijo Brodnika (Oliver), Mateja Zemljiča (Adam), Laro Fortuna (Lena), Bojana Cvjetićanina (Luka) in Maka Tepšiča (Jan).

Zanimivosti s snemanja prve sezone:

-Za ekipo je bilo več kot 60 snemalnih dni; posneli več kot 250 ur materiala. -Sodelovalo je okoli 500 različnih nastopajočih, od tega je več kot 100 udeleženih imelo tekst. -Samo za glavne nastopajoče je bilo pripravljenih okvirno 1500 kombinacij oblačil. -Posnetih je bilo precej kaskaderskih prizorov, pretepov in prizorov z zahtevnimi posebnimi efekti; med njimi tudi glasbene koncerte, košarkarske tekme. -Jure Henigman je posnel 300 scen in snemal 12 ur praktično vsak dan. -Bilo je vroče in soparno, a ekipa je bila predana svojemu delu in njihova energija neverjetna. -Ekipa je bila pred snemanjem na posebnem taboru, kejr so se odvile številne priprave. -Za svoji vlogi sta bila Jure Henigman in Tina Vrbnjak nagrajena s priznanjem Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev.

Tina Vrbnjak v seriji Gospod profesor. FOTO: Urša Premik icon-expand

Nekaj citatov, zakaj serija bogati slovenski prostor:

Nagrada Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev Tini Vrbnjak

"Tina Vrbnjak z izjemno mehkobo, ki predira racionalno podstat njenega lika, ter s svojima naravnostjo in prikupnostjo opravi z vsemi stereotipi in poskrbi, da se njena Klavdija Jaklič prelevi v aktivno, mocno in samosvojo junakinjo."

Nagrada Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev Juretu Henigmanu

"Jure Henigman je s svojo igralsko koncentracijo, energičnostjo in prepričljivostjo nedvomno motor serije Gospod profesor, ki se je prikupila vsem generacijam gledalcev."

Zveza Anite Ogulin in ZPM Moste-Polje

"Serija Gospod Profesor na humoren in sodoben način obravnava ključne družbene teme, kot so medsebojni odnosi, duševno zdravje in socialne neenakosti. Spodbuja kritično mišljenje in razvijanje empatije, obenem pa ponuja odlično priložnost za odprte pogovore o zapletenih vprašanjih, s katerimi se v obdobju odraščanja srečujejo tako mladostniki kot njihovi starši."

Zavod vozim

"Ta serija je eden najboljših načinov ozaveščanja o izzivih načinov odraščanja najstnikov, kako se na njim razumljiv, učinkovit, sočuten in empatičen način spopadat z njimi. Družbo in najstniško okolje dela bolj zdravo in vredno."

Čuječa srca, budni umi