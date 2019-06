Na POP TV prihaja hrvaška različica Ljubezni po domače

Priljubljena slovenska serija Reka ljubezni se bliža koncu, a ljubezen na POP TV ostaja, saj bo namesto ljubezenske zgodbe s Krke po novem od ponedeljka do petka ob 20. uri na sporedu hrvaška različica Ljubezni po domače.

Pisma kmetom, ki iščejo ljubezen pri južnih sosedih, naokoli nosi voditeljica Marijana Batinić. H kmetom se nato preselijo njihove izbranke, s svojimi ljubezenskimi puščicami mešajo štrene njihovemu notranjemu miru, a počasi tudi one odhajajo domov, dokler pri vsakem od njih na koncu ne ostane samo ena.

Tudi na Hrvaškem kmetje iščejo svojo veliko ljubezen, ki se bo pripravljena preseliti k njim na kmetijo in bo poskrbela, da njihova srca ne bodo več osamljena.

Za ljubezen se bodo borili:

Ljubo Bebić, 66 let

Marko Skelin, 61 let

Željko Bilić, 42 let

Dragan Ljiljak, 35 let

Boris Kolesarić, 29 let

Jovan Karapandža, 31 let

Pavo Štivić, 35 let

Kristijan Vrban, 38 let

Josip Krizmanić, 67 let

Ivica Mušćet, 55 let

Miljenko Vrančić, 35 let