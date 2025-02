Na POP TV prihaja kviz, ki navdušuje po vsem svetu: Na lovu!

V kvizu Na lovu sodelujejo štirje tekmovalci, ki se med seboj ne poznajo. V prvem krogu vsak posebej odgovarja na splošna vprašanja in skuša prinesti čim večji znesek v skupno banko tekmovalcev in pridobiti čim več prednosti pred LOVCEM, s katerim se pomerijo v zadnjem krogu in odloča o tem, ali bodo domov odšli domov kot zmagovalci ali poraženci.

Na lovu ni le kviz, ampak prava dirka, kjer morajo tekmovalci bežati pred LOVCEM. Ostrim nasprotnikom, ki jih bo poskusil enega za drugim izločiti in poslati domov praznih žepov. LOVCI bodo ene izmed največjih glavic v Sloveniji. Razgledani. Načitani. Izkušeni. Hitri. Pogumni. Neusmiljeni.

Bodo tekmovalci uspeli ohraniti korak prednosti? Bo četverica dovolj močna, da ga premaga? Radi rešujete križanke in ste dobri v kvizih? Obožujete logiko, zgodovino, geografijo in umetnost? Ste splošno razgledani in radi berete?

Iščemo mojstre hitrega sklepanja, stratege, ki jih nič ne vrže iz tira! tekmovalce, ki so pripravljeni na borbo z LOVCI in verjamejo, da lahko v igri hitrosti in znanja zmagajo in odnesejo domov bogato denarno nagrado.

Ste to vi?

Prijavite se!