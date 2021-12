Na POP TV prihaja nov resničnostni šov Lepotice in geniji

Po težko pričakovanem finalu osme sezone priljubljenega šova Kmetija, kjer je na koncu slavil Tilen Brglez, na POP TV prihaja nov hrvaški resničnostni šov Lepotice in geniji.

Enajst lepotic in genijev bo združilo moči in skušalo dokazati, da v sebi skrivajo veliko več, kot je videti na prvi pogled. Spoznali bomo skupino genialnih moških s posebnimi dosežki na znanstvenem področju in lepotice z različnimi interesi, ki znajo s pomočjo svojih veščin in izgleda doseči zastavljene cilje. Na poti do finala in glavne nagrade se bodo morali soočiti s skupnim življenjem, konfliktnimi situacijami, izločitvenimi testi, smehom in solzami ter številnimi zabavnimi podvigi, v katerih se bodo učili drug od drugega. Kateri par se bo najbolje ujel in na koncu domov odnesel bogato nagrado?

Potem ko bodo spoznali svoje partnerje, lepotice in genije čaka že prvi izziv. V nadaljevanju se bodo najprej morala izkazati dekleta, saj bo na preizkušnji njihovo znanje človeške anatomije, pri tem pa jim bodo pomagali njihovi partnerji. Tekmovalke bodo morale pokazati in označiti točne položaje notranjih organov, mišic in kosti na svojih parih. Le kako jim bo šlo od rok?

Ne zamudite prve oddaje novega šova Lepotice in geniji nocoj ob 20.00 na POP TV. Dogajanje v šovu boste lahko spremljali od ponedeljka do četrtka ob 20.00 na POP TV. Zamujene oddaje si lahko pogledate na VOYO.