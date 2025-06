Na POP TV prihaja nova hrvaška serija V dobrem in slabem

Poletne večere na POP TV bo od 18. junija dalje popestrila nova hrvaška serija V dobrem in slabem, v kateri bomo spremljali Veljka Srića, človeka, ki živi navidezno popolno življenje. A uspešen podjetnik in oče treh otrok že 25 let skriva veliko skrivnost; živi namreč še eno vzporedno življenje in ima še eno družino. Ker sta mu ostala le še dva meseca življenja, se odloči soočiti z resnico in obe družini združiti pod eno streho. Njegovo priznanje sproži niz čustvenih konfliktov in nepredvidljivih dogodkov.

"Prepričana sem, da bo zgodba, ki temelji na resničnem dogodku, takoj osvojila srca POP TV gledalk in gledalcev. Zgodba o moškem, ki živi dvojno življenje – eno v Zagrebu in drugo v Sarajevu –, je polna napetosti in nepričakovanih obratov. Liki imajo globino, odnosi in značaji se razvijajo postopno, kar bo omogočilo, da se bodo gledalci čustveno povezali z liki in zgodbo," napoveduje Danica Knego, programska direktorica Pro Plus.

V dobrem in slabem FOTO: POP TV icon-expand

Serija, ki so jo lansirali lansko leto, je na sosednjem Hrvaškem postala velika televizijska uspešnica. "Gledalce čaka nenavadna, a zelo življenjska zgodba, ki jih bo čustveno potegnila vase. Zelo zanimivi so liki, med katerimi ni popolnih, tipičnih pozitivcev – prav to pa jih dela zelo človeške, enostavno jih je razumeti in vzljubiti. Pisati zgodbo na podlagi resničnih dogodkov je do neke mere izziv, a predvsem navdihujoče in osvežujoče. Seveda je bilo treba marsikaj spremeniti, a zgolj zato, ker je resnično življenje precej bolj kaotično in nenavadno kot fikcija," je povedala avtorica projekta Nataša Buljan.

V dobrem in slabem FOTO: POP TV icon-expand

Serija je posneta v studiu na 2000 kvadratnih metrih in pa v samem centru Zagreba, na kar je ekipa še posebej ponosna. "Čeprav snemanje v Zagrebu prinaša številne izzive, nam je hkrati dalo tudi možnost, da ga prikažemo v njegovih najlepših in najbolj romantičnih podobah, seriji daje poseben, brezčasen občutek. Edinstvena podoba, ki jo ustvarja oko naših kamer, tako postavlja čudovito ozadje, pred katerim se odvijajo osebne, družinske in življenjske drame naših likov," dodaja kreativni producent David Kapac. V seriji igrajo Filip Juričić, Iva Mihalić, Mirna Medaković Stepinac, Ksenija Pajić, Toma Medvešek, Lana Ujević, Filip Budimir, Ammar Mešić, Ivona Dragaš Bilogrević, Martina Stjepanović, Enes Vejzović, Marija Klanac, Katarina Baban ... POP TV že 30 let razvaja svoje gledalke in gledalce s številnimi serijami, z vami smo v dobrem in slabem. Ne zamudite hrvaške uspešnice že 18. junija ob 21.15!