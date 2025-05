Na POP TV prihaja nova serija V osrčju planin

Lena je več kot le medicinska pomoč. Je čustvena opora, zaupna sogovornica, rešiteljica v kriznih trenutkih – ženska, ki se ne boji zavihati rokavov in pomagati, ko življenje pokaže zobe. Hkrati pa je tudi ona sama v iskanju ravnotežja med poklicem in lastnim srcem, ki bije nekoliko drugače, odkar je znova doma.

Ko se življenje zaplete, ko se stari načrti sesujejo in ko te dom pokliče nazaj – takrat se začno prave zgodbe. Ena takšnih je tudi serija V osrčju planin , ki jo odslej lahko spremljate na POP TV. Gre za čustveno bogato, srčno in navdihujočo nemško serijo, postavljeno v čudovito naravo bavarskega podeželja, kjer vsak hrib nosi svojo zgodbo, vsaka hiša svoje skrivnosti – in vsak porod nov začetek.

Zaplet: mrtev dojenček, prekinjena zaroka in vrnitev domov

Lena dela v veliki berlinski bolnišnici, kjer se porodi vrstijo kot po tekočem traku. Tako tudi tokrat: ravno drži v rokah zdravega novorojenčka, že jo pokličejo k visoko noseči ženski, ki je bila žrtev prometne nesreče. Leni žal nerojenega otroka ne uspe rešiti. Izčrpana se odpravi domov. Doma jo že nestrpno pričakuje njen zaročenec Alex. Ambiciozni odvetnik se veseli večera s prijatelji in Leno priganja, naj gre z njim. Ni treba veliko, da med njima izbruhne prepir. In ker ima Lena tako ali tako vsega dovolj, spakira kovček, sede v avto in se odpelje. Naslednje jutro jo pozdravi čudovit sončni vzhod in osupljiva gorska panorama. Kje drugje bi si človek bolje odpočil kot v domačem kraju – na kmetiji svoje mame?

Lenina mama, Eva Lorenz, mora po moževi smrti kmetijo voditi sama. Prihodnost kmetije je ogrožena, ker ni več donosna. Leo, Lenin dedek, je precej godrnjav do svoje snahe, ki mu nikoli ne ustreže. Lena torej ne pride v počitniški raj, ampak mora takoj zavihati rokave.