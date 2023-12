Na POP TV prihaja nova slovenska serija Skrito v raju

Vrhunska igralska zasedba

Serijo bogatijo priznana igralska imena različnih generacij, ki izjemno upodabljajo like in samo zgodbo. V glavnih vlogah sta se tokrat odlično znašla Gaja Filač, v vlogi Lare Bučar Dolenc. Lara je pronicljiva, razgledana okoljevarstvenica, zavezana trajnosti, ki si po zaključenem študiju biologije predvsem želi izboljšati svet. Pred petimi leti Lari v morski nesreči umre oče in ta skrivnost bo pomembno vplivala na zaplet same zgodbe.

Zgodbo izjemno dopolnjuje Matej Zemljič, ki v seriji upodablja Marka Steinerja, študenta medicine iz ugledne in dobro situirane zdravniške družine. Na prvi pogled se zdi, da ima Mark vse, zagotovljeno uspešno karierno pot na družinski kliniki in udobno življenje. A za cinizmom in nedostopnostjo se skriva tragičen dogodek iz preteklosti.