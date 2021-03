Na POP TV prihaja nova turška serija Usodni diamanti

Serija Ko potrka ljubezen je bila napovedana kot romantična komedija, ki bi se v Turčiji predvajala čez poletje. Tovrstne serije se po navadi končajo najkasneje okrog novega leta. Ker pa ima serija vrhunske rezultate gledanosti, se uspešno prodaja v tujino ter imata glavna igralca velik krog oboževalcev, so se odločili, da bodo snemanje nadaljevali do konca junija 2021.

Na POP TV s predvajanimi epizodami prehitevamo število epizod, ki jih v Turčiji posnamejo in smo jih že skoraj dohiteli. Zato se bomo morali tudi mi prilagoditi in predvajanje serije prekiniti. Na POP TV jo bomo vrnili s prelomnim trenutkom, ki se bo odvijal v Sloveniji!

A ne bojte se, prihajajo nove usodne ljubezni in še usodnejše spletke – 30. marca prihaja nova turška serija Usodni diamanti, ki bo na POP TV z dvojnimi epizodami na voljo od ponedeljka do petka ob 17.00!