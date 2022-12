Na POP TV prihaja priljubljena hrvaška serija Botri

Družina in ljubezen sta glavna stebra komične serije Botri, ki jo na POP TV lahko spremljate od ponedeljka do petka. Cesta, ki vodi v odročno območje, kraj Zaglava deli na dva nasprotna tabora. Na eni strani so novopečeni bogataši in 'gasterbajterji' Macani, na drugi strani pa oblastniki in staroselci Akrapi. Na sredini pa je so kriminalna gospoda velemesta, Gotovci.

Tri družine Gotovac, Macan in Akrap, ki jih povezuje botrstvo in interes, se bodo spopadle v tekmi za denar in odločale o usodi kraja. V boju za svoje sanje, nekateri pa tudi za golo eksistenco, bodo tvegali najvrednejše, kar imajo. Ko botra ugotovita, da sta tudi brata, se njuno sovraštvo še bolj razplamti in začne se tekmovanje za očetovo zapuščino.