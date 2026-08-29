Na POP TV prihaja še drugi del filmske uspešnice Gajin svet 2

Film Gajin svet 2 si lahko danes ob 20. uri ogledate na POP TV.

Mala Gaja odrašča in njen svet je vedno bolj zanimiv. Po prvem delu filmske uspešnice Gajin svet zdaj na POP TV prihaja njeno nadaljevanje. In če smo v prvem delu spremljali dogodivščine Gaje v podobi Tare Milharčič, v drugem delu starejšo Gajo upodablja Uma Štader. Ob njej je znova Sebastian Cavazza kot oče Peter, Jana Zupančič kot mama Nina, mladi Enej Berčič kot Gajin prijatelj Matic in drugi.

Gajo bo tokrat upodobila Uma Štader, v vlogi očeta pa ostaja Sebastian Cavazza. FOTO: Luka Karlin

Štirinajstletna Gaja, ki živi v čisto posebni družini, se sooči z nevoščljivimi sošolci, doživi vdor v osebni profil na družabnem omrežju in spozna, kaj pomeni pravo prijateljstvo. Kljub temu da so počitnice in se z očetom in najstniško sestro Teo odpelje v kamp na morje, se dopust še ne začne. S pomočjo svojega prijatelja Matica in policijskega inšpektorja reši lastnika bara pred izsiljevalci, spet poveže družino in s pomočjo prijateljev, mame in učiteljice saksofona Eme osreči tudi očeta.