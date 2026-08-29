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Film/TV

Na POP TV prihaja še drugi del filmske uspešnice Gajin svet 2

Ljubljana, 29. 08. 2026 15.53 pred 29 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.A.
Uma Štader

Filmska uspešnica Gajin svet velja za enega najbolj gledanih slovenskih filmov, nagrajenega s številnimi zlatimi rolami. Po tem, ko v prvem delu spoznamo malo Gajo, pa v nadaljevanju, ki si ga lahko danes ob 20. uri ogledate na POP TV, spremljamo že nekoliko bolj odraslo Gajo. V čevlje navihane deklice po Tari Milharčič v drugem delu stopa Uma Štader.

Film Gajin svet 2 si lahko danes ob 20. uri ogledate na POP TV. 

Mala Gaja odrašča in njen svet je vedno bolj zanimiv. Po prvem delu filmske uspešnice Gajin svet zdaj na POP TV prihaja njeno nadaljevanje. In če smo v prvem delu spremljali dogodivščine Gaje v podobi Tare Milharčič, v drugem delu starejšo Gajo upodablja Uma Štader. Ob njej je znova Sebastian Cavazza kot oče Peter, Jana Zupančič kot mama Nina, mladi Enej Berčič kot Gajin prijatelj Matic in drugi.

Gajo bo tokrat upodobila Uma Štader, v vlogi očeta pa ostaja Sebastian Cavazza.
Gajo bo tokrat upodobila Uma Štader, v vlogi očeta pa ostaja Sebastian Cavazza.
FOTO: Luka Karlin

Štirinajstletna Gaja, ki živi v čisto posebni družini, se sooči z nevoščljivimi sošolci, doživi vdor v osebni profil na družabnem omrežju in spozna, kaj pomeni pravo prijateljstvo. Kljub temu da so počitnice in se z očetom in najstniško sestro Teo odpelje v kamp na morje, se dopust še ne začne. S pomočjo svojega prijatelja Matica in policijskega inšpektorja reši lastnika bara pred izsiljevalci, spet poveže družino in s pomočjo prijateljev, mame in učiteljice saksofona Eme osreči tudi očeta.

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Filmska uspešnica, katere prvi in drugi del sta že na naših televizijah, pa s tretjim delom kmalu prihaja tudi v kinematografe. Film režiserja Petra Bratuša, ki je napisal scenarij skupaj s Špelo Levičnik Oblak, je na Sarajevskem filmskem festivalu doživel svetovno premiero, navdušene reakcije občinstva pa obljubljajo novo filmsko uspešnico.

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KOMENTARJI1

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Mio56
29. 08. 2026 16.22
ce bi bila uspesnica nas nebi rabli o njej stalno opominjat!...ker pač ni vas pa gledanost skrbi!
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