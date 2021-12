Na POP TV prihaja serija Gorski čuvaj

Italijanska serija Gorski čuvaj je že navdušila gledalce, oboževalci pa najverjetneje že nestrpno pričakujejo najnovejše zgodbe iz Južne Tirolske. Franceso Neri in Vincenzo Nappi bosta znova reševala zapletene primere in jih s skupnimi močmi tudi uspešno pripeljala do konca. Serija, ki ima elemente vesterna, je postavljena v idilično okolje, v njej pa se prepletajo ljubezen, prijateljstvo, skrivnosti iz preteklosti in drame vsakdanjega življenja.

Francesco Neri je gorski čuvaj, ki živi in dela v idilični pokrajini Južne Tirolske. S prijateljem Vincenzom Nappijem, ki je policijski inšpektor, sodeluje pri raziskovanju nenavadnih primerov, ki se pojavijo v tem idiličnem okolju. Vincenza in Francesca pa ne družijo le preiskave, oba sta se ob prihodu v ta konec Italije zaljubila v alpsko okolje in si ustvarila novo življenje. icon-expand Gorski čuvaj FOTO: POP TV V prvem delu, ki bo na sporedu 21. 12. ob 21.05 uri na POP TV, bo Francesco izrazil željo, da bi se rad preselil v Slovenijo, a se njegovi načrti spremenijo, ko spozna skrivnostno žensko Daphne. Dodaten zaplet povzroči odkritje avstralskega podjetja, ki v gorah naleti na nikelj, kar pa je velika grožnja za okolje in mir v tej idilični dolini. Glavno vlogo v seriji je odigral Daniele Liotti, ki je priznal, da pred snemanjem te serije ni bil ljubitelj gora, prav tako ni še nikoli smučal. A vse to se je spremenilo, ko se je navadil na novo okolje in ga vzljubil, podobno kot njegov lik, Francesco. Ob Liottiju so v seriji nastopili še Enrico Ianniello, Gianmarco Pozzoli, Giusy Buscemi, Jenny De Nucci, Serena Iansiti in Aurora Ruffino. Ne zamudite prve epizode serije Gorski čuvaj nocoj ob 21.00 na POP TV. Serija bon na program od ponedeljka do četrtka ob 21.00 na POP TV. Zamujene epizode pa si lahko ogledate na VOYO. icon-expand