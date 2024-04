Na POP TV prihaja serija Toma: še globlji vpogled v pestro življenje pevca

Ne zamudite premiere serije Toma, ki bo v ponedeljek, 29. aprila, ob 21:10 na POP TV.

"Serija ima drugačno dramaturgijo od filma," je pred časom v ekskluzivnem intervjuju za 24ur.com povedal Milan Marić. "To je osem epizod, osem zgodb njegovega življenja. To je veliko stvari, ki jih v filmu nismo videli, vsekakor pa bodo tudi zgodbe, ki smo jih videli v filmu, seveda. Se pa v seriji z njegovim življenjem ukvarjamo bolj podrobno."

Film in serijo Toma so snemali hkrati, paralelno, kot nam je že pred časom zaupal srbski igralec. A pravi, da se ne more odločiti, ali je bilo zato snemanje serije lažje ali težje. "Res ne vem, morda je bilo zato lažje, morda celo na trenutke težje." (smeh)

