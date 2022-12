Na POP TV prihaja šik serija o visoki italijanski modi

Serija se odvija v 70. letih prejšnjega stoletja oz. v času, ko so velikani italijanske mode Armani, Versace, Fiorucci in ostali začeli delati prve korake v postavljanju evropskih modnih imperijev. Zgodbo o ljudeh, ki so zaznamovali modno zgodovino, spremljamo skozi oči mlade novinarke Irene. Z njeno urednico Rito Pasini bomo spoznali modni svet 70. let, poslušali izpovedi oblikovalcev, njihove zgodbe, kako so z unikatnim slogom v Milanu poskrbeli za revolucijo, ki je spremenila svet mode.

Narejeno v Italiji, ki jo bomo lahko spremljali ob ponedeljkih po 24UR ZVEČER, prvič že 12. 12. 2022.

Milano, leta 1975. Mlada študentka Irene, hči priseljencev z juga Italije, se odloči, da se bo prijavila na oglas za delo pri znani modni reviji Appeal, da bi dodatno zaslužila med študijem. Ko dobi mesto pripravnice, Irene postane navdušena nad modnim svetom in njeno življenje se nenadoma obrne na glavo. Spoprijatelji se z mlado pripravnico Monico ter strogo urednico Rito Pasini, ki v Irene vidi velik potencial. Mlado dekle naenkrat pristane v središču prestižne italijanske modne industrije ravno v času, ko se je začela uveljavljati po celem svetu.