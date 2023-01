Na POP TV prihaja VOYO original Têlenovela: Superk***e!

V nedeljo po večernem filmu na POP TV prihaja vrhunska serija, VOYO original Têlenovela: Superk***e! Serija, ne telenovela. Serija o telenoveli. O telenoveli z naslovom Têlenovela: Superk***e, ki pomeni točno to, kar si mislite. Dodajte temu še poglavarja sveta in ste točno tam, kjer se je znašla naša serija.

Pravzaprav bi bilo zelo drugače, najbrž sploh ne tako zelo zabavno, če glavne vloge ne bi prevzel Bojan Emeršič. Bojan je v tej vlogi zablestel. V svojem govoru ob prejemu nagrade za najboljšega igralca leta bi se najbrž zahvalil soigralkama Gaji Filač in Nini Ivanič. Soigralcem Branku Šturbeju, Ivu Banu in Gregorju Grudnu. Te zagotovo poznate, ostale še boste. Prepoznali in vzljubili. Ker Têlenovele: Superk***e enostavno ne boste mogli nehati gledati. Mogoče boste kdaj potegnili vzporednice z resničnim svetom, a te bodo zgolj in čisto samo slučajno namerne.