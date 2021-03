Na POP TV prihajajo tri nove oddaje

V treh oddajah bodo trije voditelji z nasveti obogatili popoldneve ob koncu tedna.

Anja Markovič, Nika Ambrožič UrbasinTaiji Tokuhisa so voditelji novih treh oddaj, ki prihajajo na POP TV. Oddaje se bodo dotikale raznovrstnih tem življenjskega vsakdana: od tega, kako kakovostno preživljati prosti čas, izboljšati svoje zdravje in dobro počutje, kako z detajli vnesti svežino v lasten dom, do tega, kako s praktičnimi stilskimi nasveti v dnevne rutine vnesti lepoto in kanček glamurja. Nasmeh zdravju in voditeljica Anja Markovič Vodenje oddaje Nasmeh zdravju prevzema urednica in hkrati voditeljica oddajeAnja Markovič, ljubiteljica narave, športa in uravnotežene prehrane. Ob štirinajstletnih televizijskih izkušnjah bo prav v oddaji Nasmeh zdravja izrazila svojo osebnost ter gledalkam in gledalcem prenesla koristne nasvete za skrb za zdravje in dobro počutje. Kako je prišlo do sodelovanja? "K sodelovanju me je povabil Branko Čakarmiš, ponudbo sem brez oklevanja sprejela, to je namreč priložnost, ki sem jo čakala in mi je pisana na kožo. Ljudje, ki me poznajo, bodo rekli, to je Anja, to je to. Tudi jaz sem takoj to rekla. V oddaji bomo govorili o zdravi prehrani, gibanju in mentalnem, dušnem zdravju. Veliko bo dobre volje in življenjskih nasvetov, ki jih bodo gledalci, verjamem, vzeli za svoje, saj jim bodo pomagali do bolj veselega in zadovoljnega življenja."

icon-expand Anja Markovič FOTO: POP TV

Oddaja Nasmeh zdravju bo na sporedu vsako soboto ob 17.55, prvič 27. marca na POP TV. Dan prej si bo oddajo moč ogledati na VOYO, kjer bo dostopna tudi v bodoče. Več o oddaji in koristnih nasvetih pa bodo gledalci lahko spremljali na tematskem portalu Vizita.si, ki ob strokovnih nasvetih bralkam in bralcem nudi koristne informacije s področja zdravega življenja, dobrega počutja, vsakdanjega gibanja, uravnotežene prehrane, mentalnega zdravja in alternativnega zdravljenja. Dom in vrt in voditelj Taiji Tokuhisa Vodenje oddaje Dom in vrtprevzema stari maček televizije Taiji Tokuhisa, ki ga poznamo tudi v vlogi manekena in fotomodela. Pred televizijsko kariero se je poklicno posvečal košarki, ostaja pa privrženec športa, karateja, podvodnega ribolova, obiskovanja gora ter sezonskega športa v naravi. Ob tem je velik ljubitelj potovanj. V vlogi voditelja oddaje Dom in vrt bo skupaj z ekipo gledalce popeljal v svet zanimivih idej, rešitev, nasvetov ter kreativnosti. Kako je prišlo do sodelovanja? "Prejel sem klic z vprašanjem, če bi me veselilo vodenje oddaje Dom in Vrt. Ko so mi predstavili idejo oddaje, sem bil takoj za, saj je zelo zanimivo, poleg tega je ta tematika zame domača in mi zato povsem pisana na kožo. Predstavljali bomo arhitekturne zanimivosti, prenove stanovanj, delili nasvete za urejanje vrtov ter domov, se lotili kakšnih popravil, spoznavali delovanje orodij, tudi spekli kaj okusnega na žaru. Prispevki bodo res zanimivi in vsak bo lahko našel kaj koristnega zase, kar se mi zdi odličen koncept."

icon-expand Taiji Tokuhisa FOTO: POP TV

Oddaja Dom in vrt bo na sporedu vsako soboto ob 18.25, prvič 27. marca na POP TV. Dan prej si bo oddajo moč ogledati naVOYO, kjer bo dostopna tudi v bodoče. Več o oddaji in koristnih nasvetih, od gradnje doma, ureditve okolice, o trendih, interierju in gospodinjskih trikih pa bo dostopno na tematskem portalu dominvrt.si. Zadovoljna Si z voditeljico Niko Ambrožič Urbas Vodenje in soustvarjanje oddaje Zadovoljna Siprevzema Nika Ambrožič Urbas, strokovnjakinja za modo in lepoto, svetovalka s stilom in kreativna direktorica različnih projektov modne in lepotne industrije. Če smo jo dodobra spoznali kot mojstrico besed v šovu Zvezde plešejo, bo skupaj z gledalci tokrat zasledovala pozitiven pristop k življenju in užitku, ki, kot pravi sama, si ga moramo znati privoščiti. Kako je prišlo do sodelovanja? "Iskreno vam moram priznati, da je sodelovanje v oddaji Zadovoljna Si uresničitev mojih sanj. Moda me spremlja že od malih nog in brez pretiravanja lahko trdim, da ji posvečam večino svojega življenja. Enako pravzaprav velja tudi za lepoto oziroma odnos do osebne nege. Zato sem sodelovanje sprejela z največjim navdušenjem. Oddaja bo v celoti posvečena stvarem, ki jih kot ženska obožujem in za katere verjamem, da lahko izdatno pripomorejo k bolj kakovostnemu življenjskemu stilu vsake izmed nas. Vsebinsko bi najbolj izpostavila neposreden stik z modnimi ustvarjalci, umetniki ličenja, lepotnimi strokovnjaki, guruji in ostalimi navdihujočimi ustvarjalci. Skupaj bomo odkrivale načine, kako še bolj uživati v lepih stvareh. Je odveč dodati, da bo oddaja prava paša za oči? Saj me poznate. Brez vrhunske estetike pri meni pač ne gre."

icon-expand Nika Abrožič Urbas FOTO: POP TV

Oddaja Zadovoljna Sibo na sporedu vsako nedeljo ob 17.10, prvič 28. marca na POP TV.Dan prej si bo oddajo moč ogledati na VOYO, kjer bo dostopna tudi v bodoče. Več o oddaji in številne koristne nasvete o negi telesa, lepotnih trikih in fit kotiček pa si lahko gledalke in gledalci, bralke in bralci preberejo na tematskem portaluzadovoljna.si. Nove tri oddaje so produkt dobro sprejetih in zaželenih vsebin, ki jih naši bralci spremljajo na že uveljavljenih tematskih portalihvizita.si,zadovoljna.si indominvrt.si. Portali so zakladnica nasvetov o zdravju, koristnih nasvetov s področja mode, lepote, potovanj ter umetnosti bivanja. Vrednost vsebin potrjuje tudi njihov obisk. Povprečno število mesečnih obiskovalcev zadovoljna.si je bilo v letu 2020 305.000, vizita.si 230.000 in dominvrt.si 150.000. Mesečna rast obiskanosti portalov dokazuje, da bralci portale smatrajo za zaupanja vredne in se na njih, po koristne nasvete, tudi dnevno vračajo.